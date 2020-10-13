Коронавирус в Узбекистане: главное на 13 октября

Победили болезнь в общей сложности 58 613 человека. Показатель выздоровления достиг 95 процентов. При этом продолжают лечение в инфекционных клиниках республики 2 518 пациентов.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика по COVID-19 в стране

Министерство здравоохранения к этому часу сообщило о выявлении 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество заболевших в Узбекистане составило 61 642.

Победили болезнь в общей сложности 58 613 человека. Показатель выздоровления достиг 95 процентов.

При этом продолжают лечение в инфекционных клиниках республики 2 518 пациентов.

Жертвами COVID-19 за весь период распространения вируса в стране стали — 511 человек.

Билет домой теперь и онлайн

"Узбекистон темир йуллари" запустила электронную продажу билетов на вывозные поезда из России. Речь идет о поездах, которые будут отбывать из города Волжский Волгоградской области 15, 18, 22, 25, 28 октября, а также 1 и 2 ноября. Прибытие в Ташкент ожидается 18, 21, 25, 28, 31 октября, 4 и 5 ноября.

Минздрав опроверг фейковое сообщение

В Минздраве опровергли сообщение о том, что 11 октября из-за отключения электричества в больнице Зангиатинского района умерли пациенты с диагнозом COVID-19. В ведомстве уверили, что в тот день отключение электроэнергии в инфекционной клинике не происходило.

Данное медицинское учреждение построено в соответствии с современными требованиями здравоохранения и оснащено необходимым медоборудованием. В больнице имеются три дизельных генератора для бесперебойного электроснабжения, отметили в Минздраве.

Распространение COVID-19 в мире

В Нидерландах умерла 89-летняя женщина, повторно заразившаяся коронавирусом. По словам ученых, пенсионерка подхватила инфекцию примерно через два месяца после первого заражения. Отмечается, что она страдала формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом.

После повторного заражения состояние пациентки значительно ухудшилось буквально за несколько дней. Ее госпитализировали, однако через две недели она скончалась.

Общее количество зараженных в мире достигло 38,04 млн человек, одолели вирус - более 28,6 млн человек, умерли - свыше 1,08 пациентов по всей планете.