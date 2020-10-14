Шухрат Ганиев исключен из списка сенаторов

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Экс-глава Ферганской области Шухрат Ганиев больше не сенатор. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия.
ЦИК исключила Ганиева из списка сенаторов в соответствии со статьей 4 закона РУз "О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан" и статьей 16 Избирательного кодекса Узбекистана.
Ганиев теперь заместитель премьер-министра по вопросам аграрного и продовольственного развития, а значит не может одновременно исполнять обязанности сенатора.
Данное решение направлено в Сенат Олий Мажлиса Узбекистана и Ферганский областной Совет народных депутатов.
Напомним, в конце сентября в ходе очередного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса кандидатура Шухрата Ганиева была утверждена на посту вице-премьера по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.