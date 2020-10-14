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Шухрат Ганиев

Шухрат Ганиев исключен из списка сенаторов

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201014/15179802/Shukhrat-Ganiev-isklyuchen-iz-sostava-senatorov.html

Такое решения приняла ЦИК, объяснив его законом, который не позволяет вице-премьеру одновременно быть и сенатором.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Экс-глава Ферганской области Шухрат Ганиев больше не сенатор. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия.

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ЦИК исключила Ганиева из списка сенаторов в соответствии со статьей 4 закона РУз "О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан" и статьей 16 Избирательного кодекса Узбекистана.

Ганиев теперь заместитель премьер-министра по вопросам аграрного и продовольственного развития, а значит не может одновременно исполнять обязанности сенатора.

Данное решение направлено в Сенат Олий Мажлиса Узбекистана и Ферганский областной Совет народных депутатов.

Напомним, в конце сентября в ходе очередного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса кандидатура Шухрата Ганиева была утверждена на посту вице-премьера по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.

Теги:
ЦИК Узбекистана, Сенат Олий Мажлиса, вице-премьер, Шухрат Ганиев



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