Шухрат Ганиев исключен из списка сенаторов

Такое решения приняла ЦИК, объяснив его законом, который не позволяет вице-премьеру одновременно быть и сенатором.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Экс-глава Ферганской области Шухрат Ганиев больше не сенатор. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия.

ЦИК исключила Ганиева из списка сенаторов в соответствии со статьей 4 закона РУз "О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан" и статьей 16 Избирательного кодекса Узбекистана.

Ганиев теперь заместитель премьер-министра по вопросам аграрного и продовольственного развития, а значит не может одновременно исполнять обязанности сенатора.

Данное решение направлено в Сенат Олий Мажлиса Узбекистана и Ферганский областной Совет народных депутатов.

Напомним, в конце сентября в ходе очередного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса кандидатура Шухрата Ганиева была утверждена на посту вице-премьера по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.