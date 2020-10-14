В Термезе мужчина хотел продать в ресторане своего 2-летнего сына

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В Сурхандарьинской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который хотел продать собственного ребенка.
В областное УВД обратилась местная жительница, утверждавшая, что 28-летний П. Ч. планирует отдать своего сына за символическую цену — 50 миллионов сумов.
В тот же день сотрудники УВД провели обыск в ресторане "Малика", где была назначена встреча покупателя с заказчиком. Отца задержали с вещественными доказательствами в момент получения денег — у него на руках были 2,5 тысячи долларов и 24 миллиона 250 тысяч сумов.
Мужчина обвиняется по статье "Торговля людьми".