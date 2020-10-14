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Женщина держит за руку ребенка

В Термезе мужчина хотел продать в ресторане своего 2-летнего сына

© CC0 / pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201014/15180446/V-Termeze-muzhchina-khotel-prodat-v-restorane-svoego-2-letnego-syna.html

Двадцативосьмилетний Ч. П. из Денауского района пытался продать своего ребенка жительнице Байсунского района З. Ш. в ресторане "Малика" Термеза. Мужчина оценил стоимость сына в 50 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В Сурхандарьинской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который хотел продать собственного ребенка.

Младенец
© CC BY-SA 2.0 / Bridget Coila / Holding Hands With a Newborn Baby
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В областное УВД обратилась местная жительница, утверждавшая, что 28-летний П. Ч. планирует отдать своего сына за символическую цену — 50 миллионов сумов.

В тот же день сотрудники УВД провели обыск в ресторане "Малика", где была назначена встреча покупателя с заказчиком. Отца задержали с вещественными доказательствами в момент получения денег — у него на руках были 2,5 тысячи долларов и 24 миллиона 250 тысяч сумов.

Мужчина обвиняется по статье "Торговля людьми". 

Теги:
родители, семья, ресторан, Продажа, продажа детей, Сурхандарьинская область



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