В Термезе мужчина хотел продать в ресторане своего 2-летнего сына

Двадцативосьмилетний Ч. П. из Денауского района пытался продать своего ребенка жительнице Байсунского района З. Ш. в ресторане "Малика" Термеза. Мужчина оценил стоимость сына в 50 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В Сурхандарьинской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который хотел продать собственного ребенка.

В областное УВД обратилась местная жительница, утверждавшая, что 28-летний П. Ч. планирует отдать своего сына за символическую цену — 50 миллионов сумов.

В тот же день сотрудники УВД провели обыск в ресторане "Малика", где была назначена встреча покупателя с заказчиком. Отца задержали с вещественными доказательствами в момент получения денег — у него на руках были 2,5 тысячи долларов и 24 миллиона 250 тысяч сумов.

Мужчина обвиняется по статье "Торговля людьми".