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В школах Москвы к роли учителей будут привлекать студентов и выпускников педвузов

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201014/15180866/V-shkolakh-Moskvy-k-roli-uchiteley-budut-privlekat-studentov-i-vypusknikov-pedvuzov.html

Опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В московских школах введут новый формат преподавания, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Речь идет о так называемом тьюторстве — когда на занятия приглашаются студенты и выпускники педагогических вузов. Данные меры в том числе призваны защитить более старшее поколение преподавателей (уязвимую группу) в разгар пандемии.

"Чтобы лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство", — пояснил Собянин.

Отмечается, что опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном формате. Фактически они станут старшими наставниками младшему поколению преподавателей. 

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Москве возобновят бесплатный проезд в транспорте для школьников 1-5 классов

Напомним, что сейчас в московских школах заканчиваются двухнедельные каникулы, которые ранее были объявлены в связи растущей угрозой заражения COVID-19.

По словам Собянина, данные меры пошли на пользу: за последние дни доля детей среди заболевших COVID-19 снизилась с 19% до 11%.

Также столичная администрация объявила о переводе всех московских старшеклассников (6-11 классы) на ближайшие 2 недели в дистанционный режим обучения. В школы с 19 октября вернутся только учащиеся 1-5 классов.

Для них между тем вновь стал доступен бесплатный проезд в общественном транспорте. 

Теги:
учителя, преподаватель, студенты, школьники, школа, Россия, Москва



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