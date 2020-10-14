Коронавирус в Узбекистане: главное на 14 октября

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По данным пресс-службы Минздрава, на сегодняшний день в Узбекистане выявлено 61 950 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

С начала распространения вируса в стране полностью вылечился 58 951 пациент или 95% от общего числа заразившихся. При этом продолжают лечение в инфекционных клиниках республики 2 485 человек.

Что нельзя делать перед вакцинацией от COVID-19

Главное правило для пациентов, по мнению медиков, — не скрывать сведения об имеющихся заболеваниях.

На этом этапе клинических испытаний должны отбираться здоровые добровольцы, но, бывает, что люди не предупреждают врачей о состоянии своего здоровья, и тогда возможны неожиданные побочные эффекты от препарата.

Между тем зачастую после вакцинации у граждан могут появляться незначительные симптомы: повышенная температура, слабость, покраснения и боли в месте инъекции.

Впрочем, все это очень индивидуально и быстро проходит.

UzAirways опровергла информацию о графике возможных рейсов на ближайшие полгода

В авиакомпании заявили, что сейчас проводится работа по утверждению расписания рейсов на зимнюю навигацию с учетом эпидемиологической ситуации в странах, куда будут совершаться полеты.

Руководство Uzbekistan Airways попросило граждан верить только официальной информации и следить за всеми изменениями в графике и стоимости на сайте авиакомпании.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 38,2 миллиона, скончались 1,09 миллиона человек, выздоровели — 26,5 миллиона.