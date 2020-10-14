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Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19

Коронавирус в Узбекистане: главное на 14 октября

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (904)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201014/15183104/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-14-oktyabrya.html

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По данным пресс-службы Минздрава, на сегодняшний день в Узбекистане выявлено 61 950 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

С начала распространения вируса в стране полностью вылечился 58 951 пациент или 95% от общего числа заразившихся. При этом продолжают лечение в инфекционных клиниках республики 2 485 человек.

Что нельзя делать перед вакцинацией от COVID-19

Главное правило для пациентов, по мнению медиков, — не скрывать сведения об имеющихся заболеваниях.

Медицинские перчатки на руках мужчины
© Sputnik / Валерий Мельников
COVID-19 может "жить" на смартфонах и деньгах дольше, чем предполагалось

На этом этапе клинических испытаний должны отбираться здоровые добровольцы, но, бывает, что люди не предупреждают врачей о состоянии своего здоровья, и тогда возможны неожиданные побочные эффекты от препарата.

Между тем зачастую после вакцинации у граждан могут появляться незначительные симптомы: повышенная температура, слабость, покраснения и боли в месте инъекции.

Впрочем, все это очень индивидуально и быстро проходит. 

UzAirways опровергла информацию о графике возможных рейсов на ближайшие полгода

В авиакомпании заявили, что сейчас проводится работа по утверждению расписания рейсов на зимнюю навигацию с учетом эпидемиологической ситуации в странах, куда будут совершаться полеты.

Руководство Uzbekistan Airways попросило граждан верить только официальной информации и следить за всеми изменениями в графике и стоимости на сайте авиакомпании.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 38,2 миллиона, скончались 1,09 миллиона человек, выздоровели — 26,5 миллиона.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (904)
Теги:
пандемия, Узбекистан, коронавирус



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