Где работают жители Сардобинского района после наводнения - ответ Минтруда

Президент поставил задачу превратить Сардобинский район в промышленный. Так, до конца года планируется запуск 230 производственных проектов различных отраслей, из них - 31 швейное предприятие.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов в ходе выступления на заседании Международного пресс-клуба рассказал о том, где теперь трудоустроены жители Сардобинского района, потерявшие работу из-за последствий наводнения.

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По его словам, большинство пострадавших сейчас заняты очисткой территорий от строительного мусора, восстановлением разрушенных и строительством новых жилых домов, новых промышленных объектов.

"Для выявления незанятого населения рабочая группа Минтруда провела обследование трех махаллей. Кто-то из жителей занимался фермерством, выращиванием птицы и скота, кто-то - другим бизнесом. Граждан, потерявших заработки, оказалось свыше 5 тысяч человек", - отметил Нозим Хусанов.

На оплачиваемые общественные работы по очистке территорий от последствий селя были привлечены около 4 тысяч граждан.

Второе направление – это трудоустройство по договоренности со строительными организациями. Еще около полутора тысяч жителей района, имеющих специальности плотников, маляров и т. д., смогли принять участие в возведении новых жилых массивов и реконструкции 1 800 пострадавших домов. Им выплачивалась заработная плата наравне с работниками строительных компаний.

Президент поставил задачу превратить Сардобинский район в промышленный. Так, до конца года планируется запуск 230 производственных проектов различных отраслей, из них - 31 швейное предприятие.

"Первоочередная задача заключается в подготовке кадров для этих предприятий, обучение рабочим специальностям молодежи", - отметил чиновник.

В начале мая в Сырдарьинской области произошел прорыв дамбы построенного несколько лет назад Сардобинского водохранилища. В результате ЧП в зоне затопления оказались несколько поселков, в том числе на территории южного Казахстана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 октября побывал в Сырдарьинской области, где ознакомился с новыми домами, построенными для пострадавших от наводнения сардобинцев.