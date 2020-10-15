В Узбекистане возобновили онлайн-запись в детские сады

Работа со старшими и подготовительными группами в детских садах началась еще в сентябре, младшие воспитанники вышли с 12 октября, а малыши смогут посещать детсады уже в ноябре. Записать ребенка в садик теперь вновь можно дистанционно, без посещения Центра госуслуг.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В республике возобновлена работа системы электронной подачи заявлений на приём в государственные дошкольные образовательные организации, сообщает пресс-служба МДО. Подать документы можно уже с 15 октября.

Функционирование сервиса было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Теперь, когда ситуация несколько стабилизировалась, у родителей вновь появилась возможность записать ребенка в детский сад. Родители, подавшие заявку через портал my.gov.uz, могут распечатать направление самостоятельно без посещения Центра госуслуг.

Предоставить заявление в дошкольное учреждение необходимо в течение 15 дней, иначе направление будет аннулировано. Если нужная группа еще не открыта или в связи с эпидемиологической ситуацией родители хотят оставить ребенка дома, нужно подать заявление в письменной форме о переводе на дистанционное обучение (занимательные занятия для дошкольников идут на канале Bolajon). При этом за ребенком сохранится, а плата за этот период взиматься не будет.

Деятельность подготовительных (6-7 лет) и старших групп (5-6 лет) началась с сентября этого года, с 12 октября заработали средние группы (4-5 лет). Малыши пойдут в детсады с ноября, если не изменится эпидемиологическая обстановка.

В то же время работа каждого конкретного ДОО зависит от ситуации в районе. Местные Кенгаши могут принять решение об открытии детсадов или напротив — о введении карантина, если это необходимо.