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Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19

Коронаврус в Узбекистане: главное на 15 октября

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (906)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201015/15190955/Koronavrus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-15-oktyabrya.html

Продолжают лечение в инфекционных клиниках республики 2 469 человек. Жертвами опасного вируса за весь период его распространения в стране стали 518 человек.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика по COVID-19 в Узбекистане

По последним данным пресс-службы Минздрава, на сегодняшний день в Узбекистане выявлено 62 278 случаев заражения коронавирусом.

С начала распространения вируса в стране полностью вылечился 59 291 пациент или 95% от общего числа заразившихся. При этом продолжают лечение в инфекционных клиниках республики 2 469 человек. 

Жертвами опасного вируса за весь период его распространения в стране стали 518 человек. 

Депутаты поддержат население низкими ценами

Для того, чтобы поддержать население и бизнес во время пандемии коронавируса, депутаты инициировали проект постановления Кабмина, предусматривающий освобождение ряда товаров от уплаты НДС.

  • с 15 октября 2020-го по 1 января 2021 года — импорт сахара и сахара-сырца;
  • до 1 июля 2021 года — импорт картофеля, растительного масла, мяса, скота и птицы в живом виде, а также их оборот по реализации.

В ходе обсуждений в Законодательной палате в текст документа были внесены изменения, предусматривающие распространение указанного выше порядка не только на импорт, но и на местное производство.

ОАЭ продолжают помогать в борьбе с COVID-19

Объединенные Арабские Эмираты предоставили Узбекистану 7 тонн гуманитарного груза для борьбы с COVID-19.

В составе помощи - аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), кислородные концентраторы, ПЦР-лаборатории и экспресс тест-системы, вспомогательное медицинское оборудование.

Это уже четвертая поставка в Узбекистан изделий медицинского назначения, предназначенных для противодействия распространению COVID-19, осуществленная руководством ОАЭ.

Распространение коронавируса в мире

По данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире превышает показатель в 38,7 миллиона, из них более 1,09 млн скончались. Одолели болезнь — 29,1 млн жителей планеты.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (906)
Теги:
Медицина, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, здравоохранение, население, Карантин, Узбекистан, коронавирус



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