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Стала известна причина скопления людей в метро Ташкента

Стала известна причина скопления людей в метро Ташкента

railway.uz
Общество
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Причиной скопления людей стал большой поток студентов Технического университета, куда они прибыли для контрольного сбора.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. В социальных сетях Узбекистана стали распространяться фотографии с переполненным метро Ташкента, пресс-служба ведомства прокомментировала данный инцидент.

Как оказалось, люди скопились у кассы метрополитена.

"Причиной единичного случая скопления пассажиров у кассы на станции "Беруни", 12 октября 2020 года, стал большой поток студентов Технического университета, куда они прибыли для контрольного сбора, а также осуществление работ по переходу на электронную форму оплаты проезда. Для решения данного вопроса была оперативно открыта вторая касса", - говорится в сообщении.

Также администрация столичного метрополитена принесла извинения за причиненные неудобства.

Напомним, с 1 ноября в метро Ташкента перестанут продавать жетоны. Оплата возможна будет только с помощью транспортных или банковских карт, а также через смартфоны с NFC.

Метро Ташкента раскрывает карты: как платить за проезд без жетона — видео >>

Чтобы горожане быстрее перестроились к новому формату работы подземки, в столице 15 и 16 октября "Узбекистон темир йуллари" проводит акции: на всех станциях метро около 200 волонтеров помогут пассажирам оплатить проезд с помощью транспортной карты, расскажут, как ею пользоваться и каким образом пополнить баланс.

Теги:
Метро, метро, Узбекистан, Узбекистан, Ташкентский метрополитен, Ташкентский метрополитен, Ташкент, Ташкент



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