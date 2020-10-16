Школьники из Узбекистана среди призеров конкурса "Победа – одна на всех!"

ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Активист и лидер организации "Союз молодежи" — девятиклассник Демирали Анваров и ученица 11-го класса Севара Маматкулова из Чиназского района Ташкентской области оказались в числе победителей Международного конкурса "Победа – одна на всех!", посвященного 75-летию разгрома фашистской Германии.

"Когда узнал о своей победе в конкурсе, испытал от этого огромную радость. Хотя я уже несколько лет подряд участвую в конкурсах "Сделаем вместе!", но каждый раз волнуюсь", — поделился девятиклассник Демирали.

По его словам, в этом году, когда его любимая учительница Оксана Николаевна сказала, что стартует новый конкурс "Победа – одна на всех!", он решил поучаствовать, потому что считает тему истории и памяти о Великой Отечественной войне крайне важной сегодня.

Перед школьниками стояла задача - подготовить исследование о значимых событиях Великой Отечественной войны или судьбах людей, которые героически сражались на фронте либо трудились в тылу, приближая Победу.

В своей работе Демирали рассказал о легендарных узбекских ветеранах, которым пришлось пройти все тяготы войны, принять участие в боях в освобождении Австрии, которые дошли до самого Берлина, а стали Героями ВОВ.

Старшеклассник уверен, что нельзя забывать подвиги тех людей, которые обеспечили будущим поколениям мирное небо над головой. Молодежи очень важно помнить историю, знать, кем были их деды и прадеды, какая их заслуга в Великой Победе. К тому же, как часто говорят в Узбекистане, без прошлого – нет будущего, ведь прошлое помогает строить представления о будущем.

Еще одна победительница конкурса — Севара Маматкулова — рассказала, что идею принять участие в конкурсе восприняла с воодушевлением. А в своей победе даже не сомневалась, так как на презентации урока, увидев, "лица детей, когда они слушали рассказы о героях-ветеранах, увидев их заинтересованность и волнение" была уверена, что их исследовательская работа растрогает членов жюри тоже.

Акция "Победа — одна на всех!", организованная для школьников стран СНГ и других зарубежных государств, стартовала в апреле 2020 года. В целом победителями конкурса стали 35 детей из 11 стран мира.

Цель конкурса — формирование интереса молодежи к изучению истории своей страны, в том числе на примере героических подвигов соотечественников и памятных событий Великой Отечественной войны.

Участники проекта в своих странах вели поиск сведений о людях, героически сражавшихся на фронте или работавших в тылу в 1941–1945 годах, которые вне зависимости от места рождения, национальности и религии внесли вклад в общее дело разгрома немецко-фашистских захватчиков. Результаты исследований школьники представляли в своих школах в виде уроков-презентаций.

Руководитель "Россотрудничества" Евгений Примаков отметил, что большое число молодых людей из многих стран мира провели огромную исследовательскую работу. Они восстановили тысячи фактов времен Второй мировой войны, которые происходили на территории их родных сел и городов. Это неоценимый личный вклад каждого участника в сохранение исторической памяти.

Представительства "Россотрудничества" за рубежом выступили в роли страновых кураторов акции, вместе с органами управления образованием организовали работу национальных штабов.

"Охват проекта составил почти 9 тысяч участников из 300 зарубежных школ. Это хороший показатель вовлеченности. Мы еще раз убедились, что проекты, направленные на изучение совместной истории народов России и зарубежных стран, вызывают живой интерес у ребят", – считает глава Оргкомитета, заместитель руководителя "Россотрудничества" Михаил Брюханов.

Предыдущий международный конкурс "Наши герои", состоявшийся в 2019 году, был посвящен изучению совместной истории народов России и стран ближнего зарубежья.