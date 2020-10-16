Школьники из Узбекистана среди призеров конкурса "Победа – одна на всех!"

ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Активист и лидер организации "Союз молодежи" — девятиклассник Демирали Анваров и ученица 11-го класса Севара Маматкулова из Чиназского района Ташкентской области оказались в числе победителей Международного конкурса "Победа – одна на всех!", посвященного 75-летию разгрома фашистской Германии.
"Когда узнал о своей победе в конкурсе, испытал от этого огромную радость. Хотя я уже несколько лет подряд участвую в конкурсах "Сделаем вместе!", но каждый раз волнуюсь", — поделился девятиклассник Демирали.
По его словам, в этом году, когда его любимая учительница Оксана Николаевна сказала, что стартует новый конкурс "Победа – одна на всех!", он решил поучаствовать, потому что считает тему истории и памяти о Великой Отечественной войне крайне важной сегодня.
В своей работе Демирали рассказал о легендарных узбекских ветеранах, которым пришлось пройти все тяготы войны, принять участие в боях в освобождении Австрии, которые дошли до самого Берлина, а стали Героями ВОВ.
Старшеклассник уверен, что нельзя забывать подвиги тех людей, которые обеспечили будущим поколениям мирное небо над головой. Молодежи очень важно помнить историю, знать, кем были их деды и прадеды, какая их заслуга в Великой Победе. К тому же, как часто говорят в Узбекистане, без прошлого – нет будущего, ведь прошлое помогает строить представления о будущем.
Еще одна победительница конкурса — Севара Маматкулова — рассказала, что идею принять участие в конкурсе восприняла с воодушевлением. А в своей победе даже не сомневалась, так как на презентации урока, увидев, "лица детей, когда они слушали рассказы о героях-ветеранах, увидев их заинтересованность и волнение" была уверена, что их исследовательская работа растрогает членов жюри тоже.
Цель конкурса — формирование интереса молодежи к изучению истории своей страны, в том числе на примере героических подвигов соотечественников и памятных событий Великой Отечественной войны.
Участники проекта в своих странах вели поиск сведений о людях, героически сражавшихся на фронте или работавших в тылу в 1941–1945 годах, которые вне зависимости от места рождения, национальности и религии внесли вклад в общее дело разгрома немецко-фашистских захватчиков. Результаты исследований школьники представляли в своих школах в виде уроков-презентаций.
Представительства "Россотрудничества" за рубежом выступили в роли страновых кураторов акции, вместе с органами управления образованием организовали работу национальных штабов.
"Охват проекта составил почти 9 тысяч участников из 300 зарубежных школ. Это хороший показатель вовлеченности. Мы еще раз убедились, что проекты, направленные на изучение совместной истории народов России и зарубежных стран, вызывают живой интерес у ребят", – считает глава Оргкомитета, заместитель руководителя "Россотрудничества" Михаил Брюханов.
Предыдущий международный конкурс "Наши герои", состоявшийся в 2019 году, был посвящен изучению совместной истории народов России и стран ближнего зарубежья.