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Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19

Коронавирус в Узбекистане: главное на 16 октября

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (908)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201016/15200292/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-16-oktyabrya.html

Общее число выздоровевших составляет 59 624 человек — это уже 95,2% от общего числа заболевших в стране.

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 62 588 (+310) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 444 пациента с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 59 624 человек (+333). Это 95,2% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 520.

Как легче перенести COVID-19 — ответ главы Минздрава

Министр здравоохранения республики Алишер Шадманов уделил особое внимание поддержанию здоровья и ведению правильного образа жизни. Особенно в период пандемии.

© Sputnik / Kirill Kallinikov
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По его словам, "это является не только защитой от вируса, но и самым основным правилом, необходимым для долгой и счастливой жизни".

Глава Минздрава добавил, что в особой зоне риска находятся люди, ведущие неактивный образ жизни.

Шадманов отметил, что COVID-19 болеют как дети, так и взрослые, однако у людей, которые правильно питаются, физически активны, даже в пожилом возрасте, заболевание переносится гораздо легче.

Нарушителей масочного режима начнут выявлять с помощью видеокамер

УВД Ферганской области на востоке Узбекистана будет выявлять с помощью видеокамер людей, находящихся без медицинских масок в общественных местах.

Личность нарушителя будет устанавливаться через специальную базу данных. Административный протокол доставят правонарушителю почтой по месту постоянного проживания.

Об этом читайте здесь

Все профессии нужны: как узбекистанцы ищут работу в разгар пандемии

В Ташкенте 15-16 октября проходит ярмарка вакансий. 

Среди участников — как государственные, так и частные предприятия, организации и учреждения. Работу ищут не только студенты и выпускники вузов, но и люди старшего возраста.

Подробнее о том, как проходит мероприятие, читайте здесь

Ученые назвали бесполезными четыре препарата, которыми лечат от COVID-19

Специалисты ВОЗ усомнились в эффективности таких препаратов, как "Ремдесивир", "Гидроксихлорохин", "Лопинавир"/"Ритонавир" и "Интерферон" при лечении COVID-19.

Согласно промежуточным исследованиям Solidarity Therapeutics Trial ("Солидарность"), которое проводила организация, применение этих лекарств оказало незначительный эффект или вовсе никак не повлияло на уровень смертности инфицированных коронавирусом.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 39 миллионов, скончались 1,1 миллиона человек, выздоровели — 26,9 миллиона.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (908)
Теги:
Узбекистан, пандемия, коронавирус



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