Дому №7 на улице Бабура вернули статус объекта культурного наследия

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Дому №7 на улице Бабура, которого ранее лишили статуса памятника культуры, вновь признали объектом культурного наследия.
В соответствующий кадастр здание было включено по инициативе министра культуры Озодбека Назарбекова.
Дискуссии вокруг статуса данного строения ведутся уже давно.
Решение об аннулировании заключения Научно-экспертного совета (о признании здания архитектурным памятником) было принято в середине июля.
Тогда продолжительное время от местных жителей и субъектов предпринимательства поступали многочисленные жалобы. В связи с этим, по дому была назначена повторная историко-культурная экспертиза.