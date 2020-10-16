Дому №7 на улице Бабура вернули статус объекта культурного наследия

Ранее глава Министерства культуры проиграл в суде жительнице дома. Напомним, что речь идет о двухэтажном жилом здании в Яккасарайском районе Ташкента. Оно было построено в 1935 году.

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Дому №7 на улице Бабура, которого ранее лишили статуса памятника культуры, вновь признали объектом культурного наследия.

Пресс-служба Министерства культуры Дом №7 на улице Бабура в Ташкенте

В соответствующий кадастр здание было включено по инициативе министра культуры Озодбека Назарбекова.

Дискуссии вокруг статуса данного строения ведутся уже давно.

Решение об аннулировании заключения Научно-экспертного совета (о признании здания архитектурным памятником) было принято в середине июля.

Тогда продолжительное время от местных жителей и субъектов предпринимательства поступали многочисленные жалобы. В связи с этим, по дому была назначена повторная историко-культурная экспертиза.