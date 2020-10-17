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Шавкат Мирзиёев посетил школу "Темурбеклар мактаби"

Пресс-служба президента
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201017/15202453/Shavkat-Mirziev-posetil-shkolu-Temurbeklar-maktabi.html

В образовательном учреждении будут обучаться 200 детей. Во время учебного процесса акцент будет сделан на углубленное изучение истории Узбекистана, а также иностранных языков.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Накануне глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с процессом строительства Академии службы государственной безопасности и школы "Темурбеклар мактаби". Об это сообщили в пресс-службе президента.

"Для школы строятся учебный корпус, общежитие, кухня, реконструируются корпуса академии. В комплексе также будут тренировочная площадка, стадион, автодром, плац и другие объекты", - отмечено в релизе.
Пресс-служба президента
Шавкат Мирзиёев посетил Академию службы государственной безопасности и школы "Темурбеклар мактаби"

Известно, что в школе "Темурбеклар мактаби" будут обучаться 200 детей. Отмечено, что акцент во время учебного процесса будет сделан на углубленное изучение истории, а также иностранных языков.

Пресс-служба ГНК
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В ходе мероприятия глава государства подчеркнул, что для качественного преподавания истории республики и узбекского языка будут привлечены ведущие преподаватели страны.

Напомним: в мае прошлого года во время своей рабочей поездки в Ферганскую область президент Шавкат Мирзиёев посетил школу "Темурбеклар мактаби", в которой обучались 437 человек. Педагоги и военнослужащие данного образовательного учреждения готовят молодых людей к поступлению в высшие военные училища при Минобороны и другие вузы с уклоном в точные науки.

Теги:
курсанты, Образование, Шавкат Мирзиёев



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