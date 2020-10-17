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Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19

Коронавирус в Узбекистане: главное на 17 октября

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (910)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201017/15204062/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-17-oktyabrya.html

В стране за весь период выздоровели 59 959 человек. В настоящее время в республике проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 430 пациентов.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

Согласно последним данным Министерства здравоохранения в Узбекистане зарегистрировано 62 913 случай заболевания коронавирусом.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 430 пациентов в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

По информации Министерства здравоохранения, количество выздоровевших за весь период составило 59 959 человек.  

Скончались четыре пациента с коронавирусом

От коронавирусной инфекции скончались четыре человека. Несмотря на своевременно оказанную помощь квалифицированного медицинского персонала, пациенты умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

В Ташкенте у частных клиник отозвали лицензии из-за некомпетентности врачей

В столице частные клиники, лечащие пациентов с коронавирусной инфекцией, из-за несоблюдения соответствующих стандартов, допустили серьезные нарушения. Отмечено, что у подопечных медцентров была выявлена легкая форма COVID-19. Непрофессионализм врачей привел к ухудшению самочувствия граждан. Пациентов в срочном порядке перевели в научно-исследовательский институт вирусологии.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 39,3 млн человек. Зафиксировано свыше 1,1 млн летальных исходов, вылечилось 27,1 млн жителей.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (910)
Теги:
медики, врачи, коронавирус, Узбекистан



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