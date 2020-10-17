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Младенцы

В Узбекистане названы самые популярные имена для младенцев

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201017/15204320/V-Uzbekistane-nazvany-samye-populyarnye-imena-dlya-mladentsev-.html

В 2020 году распространенными именами стали Мухаммадали и Солиха. В прошлом году им также отдали предпочтение наибольшее количество родителей.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Агентстве государственных услуг при Министерстве юстиции опубликовали сведения о популярных именах в Узбекистане, выбранных родителями для новорожденных.

По данным госорганизации, в 2020 году самыми распространенными именами стали Мухаммадали и Солиха: так назвали 1582 мальчиков и 1601 девочку.

Согласно статистике за прошлый год, эти имена также занимали лидирующие позиции. В 2019 году Солихой своих детей назвали 12 461 гражданин, а Мухаммадали — 11 305 узбекистанцев.

Теги:
имена, популярность, Узбекистан



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