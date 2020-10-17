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В Бостанлыкском районе построили детсад стоимостью 5,5 млрд сумов

© REUTERS / Arnd Wiegmann
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201017/15204383/V-Bostanlykskom-rayone-postroili-detsad-stoimost-55-mlrd-sumov.html

Дошкольное образовательное учреждение сможет принять всех детей, проживающих на территории фермерских хозяйств "Бостон" и "Истиклол". Детский садик рассчитан на 350 человек.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Бостанлыкском районе открылся детский сад "Каламча", реализованный на основе государственно-частного партнерства. Об этом сообщают в хокимияте Ташкентской области. 

По данным областной администрации, на строительство проекта было затрачено 5,5 млрд сумов.

Новое дошкольное учреждение сможет принять всех детей, проживающих на территории фермерских хозяйств "Бостон" и "Истиклол". Он рассчитан на 350 человек. Также детсад сможет предоставить 42 рабочих места.

Спальня в детском саду
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Отмечается, что к концу года будут созданы еще 3 государственных, 1 частное, 2 государственно-частных и 14 семейных дошкольных образовательных организаций, которые позволят увеличить охват детей с 46,9% до 67%.

Напомним: ранее в МДО Узбекистана заявили о намерениях внедрить в систему дошкольного образования возможность изучения русского языка, а также перенять опыт РФ в воспитании в детсадах детей с ограниченными возможностями здоровья. 




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