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В Таджикистане произошло землетрясение

© AFP 2018 / CHRISTIAN MIRANDA
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201018/15206037/V-Tadzhikistane-proizoshlo-zemletryasenie.html

Подземные толчки обошли стороной территорию Узбекистана - жители республики не ощутили движения земной коры.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В республиканском Центре Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС сообщили о произошедшем землетрясении в Таджикистане.

По опубликованным данным, 18 октября в 11:14 по ташкентскому времени (9:14 по моск. вр.) на территории соседней республики Таджикистан произошло землетрясение.

Координаты: 37,38 градуса северной широты; 71,65 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,4. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 480 км в юго-восточном направлении.

Показатели сейсмографа во время землетрясения
МЧС Узбекисана
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Однако, на территории Узбекистана подземные толчки не ощущались, успокоили в сейсмоцентре.

А два дня назад жители Ташкента и ряда регионов Узбекистана ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане. Это произошло в 15.10 по ташкентскому времени. Магнитуда толчков в эпицентре, который находился на глубине 223 км, составляла 5,5 баллов.

Сила колебаний на территории Узбекистана составила от 2 до 3 баллов.

Теги:
МЧС Узбекистана, Узбекистан, сейсмолог, землетрясение



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