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В Каракалпакстане открылся филиал инновационной клиники

Пресс-служба Мининноваций
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201018/15207144/V-Karakalpakstane-otkrylsya-filial-innovatsionnoy-kliniki.html

На начальном этапе деятельности Берунийского филиала прием посетителей будет осуществляться  специалистами из головной клиники совместно с местными врачами.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Берунийском районе Республики Каракалпакстан по поручению президента открылся филиал многопрофильной инновационной клиники DMC, сообщили в пресс-службе Министерства инновационного развития Узбекистана.

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© Sputnik / Илья Питалев
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Клиника оснащена новейшим современным медицинским оборудованием, здесь будут предоставляться услуги в соответствии с мировыми стандартами по таким направлениям, как кардиология, офтальмология, ЛОР, ортопедия, стоматология, клинические лабораторные и инструментальные исследования. В поликлинике также имеется хирургическое отделение.

На начальном этапе деятельности Берунийского филиала DMC прием посетителей будет осуществляться  специалистами из головной клиники совместно с местными врачами.

По мнению медиков, такой подход даст возможность местным специалистам в ходе практической работы быстро и качественно освоить инновационные медицинские технологии и эффективно пользоваться высокотехнологичным оборудованием.

Теги:
Министерство инновационного развития Узбекистана, открытие, филиал, Республика Каракалпакстан



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