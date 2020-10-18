В Каракалпакстане открылся филиал инновационной клиники

На начальном этапе деятельности Берунийского филиала прием посетителей будет осуществляться специалистами из головной клиники совместно с местными врачами.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Берунийском районе Республики Каракалпакстан по поручению президента открылся филиал многопрофильной инновационной клиники DMC, сообщили в пресс-службе Министерства инновационного развития Узбекистана.

Клиника оснащена новейшим современным медицинским оборудованием, здесь будут предоставляться услуги в соответствии с мировыми стандартами по таким направлениям, как кардиология, офтальмология, ЛОР, ортопедия, стоматология, клинические лабораторные и инструментальные исследования. В поликлинике также имеется хирургическое отделение.

На начальном этапе деятельности Берунийского филиала DMC прием посетителей будет осуществляться специалистами из головной клиники совместно с местными врачами.

По мнению медиков, такой подход даст возможность местным специалистам в ходе практической работы быстро и качественно освоить инновационные медицинские технологии и эффективно пользоваться высокотехнологичным оборудованием.