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Журналист Бобомурод Абдуллаев получил квартиру от президента

Б. Абдуллаев / Fb
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201019/15209575/Zhurnalist-Bobomurod-Abdullaev-poluchil-kvartiru-ot-prezidenta.html

В мае 2018 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Абдуллаева к трем годам исправительных работ за посягательство на конституционный строй Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подарил журналисту Бобомуроду Абдуллаеву трехкомнатную квартиру в жилом комплексе Green Park в Ташкенте. Журналист написал об этом накануне на своей странице в социальной сети Facebook. К посту с благодарностями он приложил видеообзор апартаментов.

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По его словам, квартира оборудована всем необходимым, включая бытовую технику. В новое жилье он переехал в начале месяца.

"Восьмого сентября этого года уважаемый президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев подарил трехкомнатную квартиру с бытовой техникой, коврами, мебелью", — рассказал Абдуллаев в видеозаписи.

В августе Кыргызстан экстрадировал в Узбекистан задержанного по запросу Ташкента журналиста-фрилансера Бобомурода Абдуллаева.

В мае 2018 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Абдуллаева к трем годам исправительных работ за посягательство на конституционный строй Узбекистана, освободив его в зале суда. Еще трое участников процесса были оправданы.

Обвинение настаивало, что подсудимые участвовали в подготовке и публиковали в Интернете, а также ряде электронных СМИ материалы, призывающие к свержению действующей власти.

В ходе выступлений в суде Абдуллаев заявил, что во время следствия подвергся пыткам. Однако результаты судебной медэкспертизы не подтвердили факта применения физического воздействия.

Теги:
квартира, президент Узбекистана, подарок, Бобомурод Абдуллаев, Журналист



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