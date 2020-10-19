Резерв продуктов и стабильность цен: как это будет обеспечено в зимне-весенний сезон

По четырем видам сельхозпродуктов утверждены объемы заготовки. Для этого будут заключены прямые договоры и выданы кредиты с компенсацией.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление "О дополнительных мерах по обеспечению потребностей населения и социальных учреждений основными видами сельскохозяйственной продукции в зимне-весенний период 2020-2021 годов".

Данный механизм призван в том числе не допустить необоснованный рост на предстоящий сезон. Также будет осуществляться контроль за созданием и целевым использованием резервов сельскохозяйственной продукции.

Для этого будут организованы Республиканские рабочие комиссии. Каждые 10 дней они обязаны отчитываться перед Генеральной прокуратурой и Кабинетом министров.

Финансирование заготовки

Источниками финансирования запланированных объемов заготовки станут:

для заготовительных организаций – собственные оборотные средства и кредиты банков;

для социальных организаций (детсады, школы и медучреждения) – средства Госбюджета и внебюджетных фондов.

Кредиты заготовительным организациям для оборотных средств выделяются коммерческими банками. При этом из средств Фонд поддержки предпринимательской деятельности будет компенсироваться сумма превышения основной процентной ставки ЦБ.

Упрощен механизм заготовки

По всей стране планируется заготовить в резерв 795 000 тонн картофеля, лука, моркови и риса.

Для этого будут заключаться прямые договоры контрактации между производителями продукции, подготовительными организациями и учреждениями социальной сферы.

Кроме того, для предотвращения потерь предпринимателей и роста цен при накоплении продукции в резерве предусмотрены следующие меры:

ущерб, причиненный вследствие порчи продуктов по причине дорожно-транспортного происшествия или отключения электроэнергии, покрывается страховкой;

прилавки и торговое оборудование на рынках и торговых комплексах, предоставляются во временное пользование в порядке исключения на бесплатной основе;

не будет взиматься плата за въезд грузовых машин данных предприятий на автостоянки рынков.

Для покрытия внутренней потребности страны в картофеле и рисе в январе–мае 2021 года необходимо обеспечить непрерывность их импорта.

При этом Государственному таможенному комитету и Госинспекции по карантину растений поручено обеспечить оформление импортируемых картофеля и риса в течение не более одних суток. А при возникновении проблем на границе решать их совместно с Министерством иностранных дел.

Совету фермерских, дехканских и подсобных хозяйств вместе с хокимиятами областей поручено наладить систему поставки на внутренние и внешние рынки сельхозпродукции, которая выращена малообеспеченными семьями на 61 000 га освободившихся полях после посева зерновых.