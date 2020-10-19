В Узбекистане предложили разрешить водить автомобиль с 16 лет

По мнению автора петиции, данное предложение может помочь трудоустроить старшеклассников и студентов.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. В Узбекистане предложили снизить возраст для начала управления автомобилем - такая петиция появилась на портале коллективных обращений Mening fikrim.

"Право на управление автомобилем в Узбекистане должно быть разрешено с 16 лет. В большинстве зарубежных стран вождение разрешено по достижении данного возраста. Это может помочь трудоустроить старшеклассников и студентов, что впоследствии будет способствовать сокращению преступности среди них", - говорится в сообщении.

Кстати, данное предложение набрало уже 120 голосов "за" и 182 "против".

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Напомним, в большинстве зарубежных стран разрешение на вождение дают с шестнадцати лет.