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В Самарканде откроется новый молл

В Самарканде откроется новый молл

УзА
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201019/15212641/V-Samarkande-otkroetsya-novyy-moll.html

Общая площадь комплекса - четыре гектара, а многопрофильного торгового центра - 120 квадратных метров. Запланировано строительство 2 200 магазинов.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. В Самарканде возводится многопрофильный торговый центр под названием Ko'ksaroy avto mall, пишет УзА.

Состоялась церемония заложения первого камня.

В Самарканде откроется новый молл
УзА
В Самарканде откроется новый молл

Соглашение подписали хоким области Э. Турдимов и учредитель проекта, руководитель ООО "Нурли келажак ишонч сервис" А. Каюмов.

"Общая площадь комплекса - четыре гектара, а многопрофильного торгового центра - 120 квадратных метров. Запланировано строительство 2 200 магазинов. В результате введения в действие торгового комплекса общей стоимостью 100 миллионов долларов будет обеспечена занятость 10 тысяч человек; 65 миллионов долларов выделено на возведение торгового комплекса, 35 миллионов долларов - на возведение высокотехнологичного предприятия по производству строительных материалов", - заявил Каюмов.

Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на первый квартал 2022 года.

Теги:
торговый центр, торговые дома, Торговля, Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд



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