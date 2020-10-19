В Самарканде откроется новый молл

В 2003 году по случаю 60-летия со дня основания Академии наук Республики Узбекистан Гайратдин Хожаниязов был награжден орденом "Мехнат Шухрати" (2003 г.), а в 2008 году Указом президента ему присвоено звание Героя Узбекистана.

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