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Умер Герой Узбекистана Гайратдин Хожаниязов

Умер Герой Узбекистана Гайратдин Хожаниязов

Портал Совета Министров Республики Каракалпакстан
Общество
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В 2003 году по случаю 60-летия со дня основания Академии наук Республики Узбекистан Гайратдин Хожаниязов был награжден орденом "Мехнат Шухрати" (2003 г.), а в 2008 году Указом президента ему присвоено звание Героя Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Умер узбекский профессор, кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии Каракалпакского научно-исследовательского института гуманитарных наук ККО АН РУз Гайратдин Хожаниязов, сообщает портал Совета Министров Республики Каракалпакстан.

"Герой Узбекистана скончался в возрасте 72 лет", - говорится в сообщении.

Гайратдин Хожаниязов родился 11 июля 1948 года в поселке Караузяк Караузякского района Республики Каракалпакстан. С 1972 года – сразу после окончания исторического факультета Каракалпакского государственного педагогического института начал работать в отделе археологии Института истории, археологии и этнографии Каракалпакского Филиала Академии наук РУз, пройдя путь от простого лаборанта до заведующего отделом.

С 1990 по 1994 годы Хожаниязов исполнял обязанности Председателя Общества охраны памятников истории и культуры Республики Каракалпакстан, с 1994 по 2000 годы являлся членом Республиканский комиссии по координации вопросов присвоения топонимическим объектам имена известных людей (1994-2000), а с 1995 по 2000 годы - членом комиссии по присвоению Государственной премии имени Бердаха.

В 2003 году по случаю 60-летия со дня основания Академии наук Республики Узбекистан Гайратдин Хожаниязов был награжден орденом "Мехнат Шухрати" (2003 г.), а в 2008 году Указом президента ему присвоено звание Героя Узбекистана.

Теги:
смерть, Узбекистан, Узбекистан



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