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Работа сейсмографа

В Ферганской области ощущалось землетрясение

Matt Katzenberger
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201019/15213507/V-Ferganskoy-oblasti-oschuschalos-zemletryasenie.html

Расстояние от эпицентра до Ташкента 293 км в юго-восточном направлении. Координаты: 39,69 градуса северной широты; 71,99 градуса восточной долготы.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. В городах Ферганской области ощущалось землетрясение, сообщают в МЧС республики.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4, глубина – 27 км.

"Расстояние от эпицентра до Ташкента 293 км в юго-восточном направлении. Координаты: 39,69 градуса северной широты; 71,99 градуса восточной долготы", - говорится в информации.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

- Наманган: 148 км, 2 балла.

- Андижан: 125 км, 2 балла.

- Фергана: 79 км, 3 балла.

Теги:
Ферганская область, Фергана, Фергана, Узбекистан, Узбекистан, землетрясение



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