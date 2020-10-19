В Ферганской области ощущалось землетрясение

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. В городах Ферганской области ощущалось землетрясение, сообщают в МЧС республики.
Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4, глубина – 27 км.
"Расстояние от эпицентра до Ташкента 293 км в юго-восточном направлении. Координаты: 39,69 градуса северной широты; 71,99 градуса восточной долготы", - говорится в информации.
Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Наманган: 148 км, 2 балла.
- Андижан: 125 км, 2 балла.
- Фергана: 79 км, 3 балла.