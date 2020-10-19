В Ферганской области ощущалось землетрясение

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Глава МИД РФ высказался о ситуации в Нагорном Карабахе По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, совместно с Ереваном и Баку Россия продолжает разрабатывать механизм, который позволит установить контроль за прекращением огня в Карабахе. 77

Новый штамм коронавируса обнаружили в Норвегии — им заболевают быстрее По словам специалистов, вывод о том, что вирус мутировал, они сделали после того, как обнаружили более ускоренное заражение этим штаммом. 49