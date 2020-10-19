Коронавирус в Узбекистане: главное на 19 октября

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии в Узбекистане, - 60 604 (+203), показатель выздоровления соответствует 95%.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика по COVID-19

Количество граждан Узбекистана, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 63 523 (+93). Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в регионах страны в следующем количестве: 77 - в Ташкенте; 10 - в Ташкентской области; 6 - в Навоийской области.

В стране скончались еще два пациента с коронавирусом.

Также сегодня в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 203 пациента.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 60 604 (+203), показатель выздоровления соответствует 95%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 388 пациентов.

Информация об ограничении движения транспорта на выходных

В Telegram-канале республиканской спецкомиссии появилось опровержение недостоверной информации, распространившейся несколько дней назад в социальных сетях и мессенджере. Согласно непроверенным сведениями, карантинные меры будут ужесточены, а движение транспорта в выходные дни с 25 октября 2020 года - ограничено.

Мы должны ценить перчатки, предоставляемые государством - Курбанов

Граждане в Узбекистане должны правильно использовать ту заботу, которую оказывает государство, заявил первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Ботир Курбанов на брифинге "Введение порядка ношения медицинских перчаток в общественном транспорте".

По его мнению, человек в перчатках с большей вероятностью не прикоснется к своему лицу, не будет тереть глаза, совать руку в рот или нос, а прикосновение руками к слизистым оболочкам глаз, рта и носа является одной из причин заражения.

В Ташкентском метрополитене объяснились за переполненные урны около станций

В оперативном порядке был пересмотрен график уборки территории близ входов на станции. Будут установлены дополнительные урны для использованных перчаток с дальнейшей их утилизацией", - говорится на сайте АО "Узбекистон темир йуллари".

При этом в администрации Ташкентского метрополитена поблагодарили неравнодушных граждан, обративших внимание на эту проблему.

У 20% людей, переболевших COVID, антитела исчезают через пару месяцев

Известно, что у пациентов, переболевших коронавирусом, вырабатываются антитела, которые, прежде всего, защищают организм от повторного заражения.

Однако, как выяснили ученые, у 15-20% людей, перенесших COVID, их срок жизни составляет всего 1-2 месяца.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – 40,1 млн человек. Зафиксировано свыше 1,11 млн летальных исходов, вылечилось более 27, 5 млн жителей планеты.