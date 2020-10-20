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В Узбекистане прошла акция в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны — фото

Посольство России в Узбекистане
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Мероприятие в рамках празднования 75-летия Великой Победы проводилось совместно с Российским центром науки и культуры ("Россотрудничество") при поддержке Русского культурного центра в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Узбекистане прошла гуманитарная акция по оказанию материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, а также членам их семей, проживающим на территории республики.

Акция проходила с 10 по 20 октября. Ее организаторами выступили Министерство обороны РФ и Русский культурный центр Узбекистана в Ташкенте. 

Пятнадцатого октября в Русском культурном центре Узбекистана ветеранам блокадного Ленинграда в торжественной обстановке вручили материальную помощь и подарки. 

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Посольство России в Узбекистане
Гуманитарная акция по оказанию материальной помощи соотечественникам-ветеранам

В мероприятии приняли участие военный атташе по вопросам обороны посольства РФ в Узбекистане Александр Земзеров, председатель Русского культурного центра Узбекистана Сергей Миронов, глава представительства "Россотрудничества" в Узбекистане Михаил Вождаев, председатель совета ветеранов ПВО и ВВС Узбекистана полковник Александр Харламов.

"Ярким событием встречи стало награждение Татьяны Дубовик медалью Министерства обороны РФ "Памяти Героев Отечества". <...> Встреча прошла в теплой дружественной обстановке, ветераны пели песни военных лет и с большой радостью получали поздравления, пожелания здоровья и долгих лет жизни", — сообщили в посольстве РФ в республике.

Мероприятие проводилось со строгим соблюдением всех карантинных требований. 

Тех ветеранов, которые не смогли присутствовать на встрече, чиновники навещали лично. 

Теги:
деньги, помощь, ветераны, Великая Отечественная война



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