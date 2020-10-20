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"ВКонтакте" откроет представительство в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201020/15216773/VKontakte-otkroet-predstavitelstvo-v-Uzbekistane.html

На данный момент компания ищет специалиста, который станет амбассадором в республике и сделает платформу "ВКонтакте" местной по смыслу и продукту.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте" планирует открыть представительство в Узбекистане и уже ищет человека на вакансию представителя, об этом стало известно на HeadHunter.

"Мы планируем открыть представительство "ВКонтакте" в Узбекистане — продолжаем укреплять партнерские отношения VK в странах СНГ", — говорится в сообщении.

На данный момент компания ищет специалиста, который станет амбассадором в республике и сделает платформу "ВКонтакте" местной по смыслу и продукту.

От человека требуется опыт работы маркетинге и PR от 3 лет, разбираться в IT-рынке страны, отлично ориентироваться в медийном пространстве, уметь вести переговоры, приходить к соглашениям даже с самыми сложными партнерами и устанавливать взаимовыгодное сотрудничество, опыт создания спецпроектов на стыке медиа и соцсетей, а также грамотно говорить и писать на узбекском.

Как узбекистанцы относятся к социальным сетям - результаты опроса >>

Напомним, в прошлом году наиболее популярными социальными страницами среди узбекистанцев оказались Telegram и YouTube. Наименьшим спросом пользовались Instagram, Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники", Linkedln, Twitter, Snapchat.

Теги:
Социальная сеть, представительство, вакансия, вакансии, Павел Дуров, ВКонтакте, Узбекистан, Узбекистан



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