"ВКонтакте" откроет представительство в Узбекистане

На данный момент компания ищет специалиста, который станет амбассадором в республике и сделает платформу "ВКонтакте" местной по смыслу и продукту.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте" планирует открыть представительство в Узбекистане и уже ищет человека на вакансию представителя, об этом стало известно на HeadHunter.

"Мы планируем открыть представительство "ВКонтакте" в Узбекистане — продолжаем укреплять партнерские отношения VK в странах СНГ", — говорится в сообщении.

На данный момент компания ищет специалиста, который станет амбассадором в республике и сделает платформу "ВКонтакте" местной по смыслу и продукту.

От человека требуется опыт работы маркетинге и PR от 3 лет, разбираться в IT-рынке страны, отлично ориентироваться в медийном пространстве, уметь вести переговоры, приходить к соглашениям даже с самыми сложными партнерами и устанавливать взаимовыгодное сотрудничество, опыт создания спецпроектов на стыке медиа и соцсетей, а также грамотно говорить и писать на узбекском.

Как узбекистанцы относятся к социальным сетям - результаты опроса >>

Напомним, в прошлом году наиболее популярными социальными страницами среди узбекистанцев оказались Telegram и YouTube. Наименьшим спросом пользовались Instagram, Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники", Linkedln, Twitter, Snapchat.