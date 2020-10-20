В Хорезмской области задержали 8 человек за охоту в запрещенное время

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В ходе очередного экологического надзорного мероприятия в Тупраккалинском районе Хорезмской области близ границы Туркменистана сотрудниками Госкомэкологии были задержаны восемь граждан, сообщили в пресс-службе ведомства.
Мужчины нарушили правила пребывания, охоты и рыболовства в приграничной зоне, осуществляя охоту в запрещенное время.
В качестве вещественных доказательств у граждан было изъято шесть охотничьих ружей, 105 патронов и четыре крюка.
Три года назад президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать в Джизакской, Навоийской, Сырдарьинской и Ташкентской областях специальные отряды из сотрудников органов прокуратуры и внутренних дел по пресечению браконьерской деятельности.