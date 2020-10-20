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В Хорезме замхокима района и сотрудник ОВД попались за охоту в запрещенное время

Замхокима района Хорезмской области задержали за охоту в запрещенное время

Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды
Общество
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Задержанные нарушили правила пребывания, охоты и рыболовства в приграничной зоне, осуществляя охоту в запрещенное время.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В ходе очередного экологического надзорного мероприятия в Тупраккалинском районе Хорезмской области близ границы Туркменистана сотрудниками Госкомэкологии были задержаны восемь граждан, сообщили в пресс-службе ведомства.

В числе задержанных были заместитель хокима Тупраккалинского района и сотрудник районного ОВД.

Мужчины нарушили правила пребывания, охоты и рыболовства в приграничной зоне, осуществляя охоту в запрещенное время.

В качестве вещественных доказательств у граждан было изъято шесть охотничьих ружей, 105 патронов и четыре крюка.

В Хорезме замхокима района и сотрудник ОВД попались за охоту в запрещенное время
Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды
В Хорезме замхокима района и сотрудник ОВД попались за охоту в запрещенное время

Три года назад президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать в Джизакской, Навоийской, Сырдарьинской и Ташкентской областях специальные отряды из сотрудников органов прокуратуры и внутренних дел по пресечению браконьерской деятельности.

Теги:
Хорезмская область, ОВД, борьба с браконьерством, Госкомэкологии



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