В школах увеличат количество часов преподавания родного языка

В республике утвердили концепцию развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020–2030 года.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Глава республики подписал указ "О мерах по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики в стране".

В частности, к 2030 году количество часов преподавания предмета "Родной язык" увеличится до 110 часов в неделю (сейчас на дисциплину в базовом учебном плане общеобразовательных школ выделяется 84 часа).

В концепции перечислены и другие направления по развитию языковой политики:

охват узбекоязычными группами в системе государственного дошкольного образования к 2025 году доведут до 72%, к 2030 году – до 80%;

количество кафедр узбекского языка в ВОУ увеличат к 2025 году до 120, к 2030 году – до 140;

поэтапно увеличат издания томов "Национальной энциклопедии Узбекистана" на узбекском алфавите, основанном на латинской графике;

в 2020 году создадут 15 лингвистических, отраслевых терминологических и толковых словарей, обогащающих лексику узбекского языка;

будет внедрена система обучения дикторов и ведущих телерадиоканалов на курсах по переподготовке, способствующих повышению культуры речи на узбекском литературном языке с доведением их охвата к 2030 году до 100%;

к 2025 году разработают электронные образцы отраслевых документов по делопроизводству на государственном языке, а также 14 онлайн-программ по их использованию с доведением данного показателя до 25 к 2030 году;

будут созданы приложения программных продуктов и программ электронных словарей на узбекском языке, а также программы по обучению узбекскому языку для иностранных граждан;

к 2030 году увеличат до 60 количество центров по обучению узбекскому языку в зарубежных высших образовательных учреждениях (сейчас их только 17).

"Начиная с 1 апреля 2021 года определяется уровень руководящих кадров по официальному делопроизводству на государственном языке, а также внедряются сертификаты об уровне владения государственным языком лицами, назначаемыми на ответственные должности", — говорится в сообщении Минюста.

Кроме того, будут созданы словари для всех видов непрерывного образования на основе действующих словарей на узбекском языке, а также компьютерная программа для перевода с узбекского языка на ведущие мировые языки и наоборот.