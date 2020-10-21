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Узбекские школьники

В школах увеличат количество часов преподавания родного языка

Министерство образования Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201021/15224310/V-shkolakh-uvelichat-kolichestvo-chasov-prepodavaniya-rodnogo-yazyka.html

В республике утвердили концепцию развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020–2030 года.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Глава республики подписал указ "О мерах по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики в стране". 

В частности, к 2030 году количество часов преподавания предмета "Родной язык" увеличится до 110 часов в неделю (сейчас на дисциплину в базовом учебном плане общеобразовательных школ выделяется 84 часа).

В концепции перечислены и другие направления по развитию языковой политики:

  • охват узбекоязычными группами в системе государственного дошкольного образования к 2025 году доведут до 72%, к 2030 году – до 80%;
  • количество кафедр узбекского языка в ВОУ увеличат к 2025 году до 120, к 2030 году – до 140;
  • поэтапно увеличат издания томов "Национальной энциклопедии Узбекистана" на узбекском алфавите, основанном на латинской графике;
  • в 2020 году создадут 15 лингвистических, отраслевых терминологических и толковых словарей, обогащающих лексику узбекского языка;
  • будет внедрена система обучения дикторов и ведущих телерадиоканалов на курсах по переподготовке, способствующих повышению культуры речи на узбекском литературном языке с доведением их охвата к 2030 году до 100%;
  • к 2025 году разработают электронные образцы отраслевых документов по делопроизводству на государственном языке, а также 14 онлайн-программ по их использованию с доведением данного показателя до 25 к 2030 году;
  • будут созданы приложения программных продуктов и программ электронных словарей на узбекском языке, а также программы по обучению узбекскому языку для иностранных граждан;
  • к 2030 году увеличат до 60 количество  центров по обучению узбекскому языку в зарубежных высших образовательных учреждениях (сейчас их только 17). 
"Начиная с 1 апреля 2021 года определяется уровень руководящих кадров по официальному делопроизводству на государственном языке, а также внедряются сертификаты об уровне владения государственным языком лицами, назначаемыми на ответственные должности", — говорится в сообщении Минюста.

Кроме того, будут созданы словари для всех видов непрерывного образования на основе действующих словарей на узбекском языке, а также компьютерная программа для перевода с узбекского языка на ведущие мировые языки и наоборот.

Теги:
Образование, школы, школьники, Указ, язык, узбекский язык



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