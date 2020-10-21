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Стала известна цена Škoda Kodiaq в Узбекистане

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201021/15224390/Stala-izvestna-tsena-koda-Kodiaq-v-Uzbekistane.html

Модель предлагается с турбированным двигателем объемом 2,0 литра, мощностью 180 л.с. и крутящим моментом 320 Н.м., роботизированной семиступенчатой коробкой DSG последнего поколения, полным приводом и панорамным люком.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. В Ташкенте была представлена первая модель в линейке Škoda — кроссовер Kodiaq 2021 модельного года, сообщают местные СМИ.

"Это полноразмерный внедорожник 2021 модельного года, представленный в двух комплектациях: пятиместный Ambition и семиместный Style", - говорится в информации.

Модель предлагается с турбированным двигателем объемом 2,0 литра, мощностью 180 л.с. и крутящим моментом 320 Н.м., роботизированной семиступенчатой коробкой DSG последнего поколения, полным приводом и панорамным люком.

Известно, что цена такой модели будет от 347 млн до 399 миллионов сумов.

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На данный момент в Ташкенте готовятся к открытию сразу два дилерских центра Škoda (Sergeli Autocenter и Driver’s Village), а строительство еще одного (Kokand Auto Trade) завершается в Коканде.

Глава Джизакского автомобильного завода также добавил, что в дальнейшем планируется расширить модельный ряд Škoda за счет освоения более бюджетных и массовых автомобилей.

Теги:
Skoda, машина, автомобилисты, автомобили, автомобиль, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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