Узбекская певица Дилафруз Бекметова вышла замуж - фото

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Узбекская певица Дилафруз Бекметова вышла замуж, но с карантинными нарушениями. Фото и видео со свадьбы она выложила в Instagram.
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Свадебное торжество певица провела в ресторане "Версал" в Ургенче.
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Судя по видео, на свадьбе присутствовало больше 30 человек. Некоторые СМИ отмечают, что количество приглашенных гостей достигло 300.
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Напомним, ранее такую свадьбу устроил член камеди-клаб "Браво" Ахмаджон. Он организовал свою свадьбу во дворе собственного дома в Шайхантахурском районе, на которую пришло свыше 40 гостей.