Узбекская певица Дилафруз Бекметова вышла замуж - фото

Судя по видео, на свадьбе присутствовало больше 30 человек. Некоторые СМИ отмечают, что количество приглашенных гостей достигло 300.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Узбекская певица Дилафруз Бекметова вышла замуж, но с карантинными нарушениями. Фото и видео со свадьбы она выложила в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dilafruz Bekmetova 🇺🇿 (singer) (@dilafruz_bekmetova_zurfalid) 17 Окт 2020 в 11:56 PDT

Свадебное торжество певица провела в ресторане "Версал" в Ургенче.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dilafruz Bekmetova 🇺🇿 (singer) (@dilafruz_bekmetova_zurfalid) 19 Окт 2020 в 12:41 PDT

Судя по видео, на свадьбе присутствовало больше 30 человек. Некоторые СМИ отмечают, что количество приглашенных гостей достигло 300.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dilafruz Bekmetova 🇺🇿 (singer) (@dilafruz_bekmetova_zurfalid) 19 Окт 2020 в 2:53 PDT

Напомним, ранее такую свадьбу устроил член камеди-клаб "Браво" Ахмаджон. Он организовал свою свадьбу во дворе собственного дома в Шайхантахурском районе, на которую пришло свыше 40 гостей.