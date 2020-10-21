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Узбекская певица Дилафруз Бекметова вышла замуж - фото

Узбекская певица Дилафруз Бекметова вышла замуж - фото

Instagram/dilafruz_bekmetova_zurfalid
Общество
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Судя по видео, на свадьбе присутствовало больше 30 человек. Некоторые СМИ отмечают, что количество приглашенных гостей достигло 300.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Узбекская певица Дилафруз Бекметова вышла замуж, но с карантинными нарушениями. Фото и видео со свадьбы она выложила в Instagram.

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Публикация от Dilafruz Bekmetova 🇺🇿 (singer) (@dilafruz_bekmetova_zurfalid)

Свадебное торжество певица провела в ресторане "Версал" в Ургенче.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dilafruz Bekmetova 🇺🇿 (singer) (@dilafruz_bekmetova_zurfalid)

Судя по видео, на свадьбе присутствовало больше 30 человек. Некоторые СМИ отмечают, что количество приглашенных гостей достигло 300.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dilafruz Bekmetova 🇺🇿 (singer) (@dilafruz_bekmetova_zurfalid)

Напомним, ранее такую свадьбу устроил член камеди-клаб "Браво" Ахмаджон. Он организовал свою свадьбу во дворе собственного дома в Шайхантахурском районе, на которую пришло свыше 40 гостей.

Теги:
жених, Невеста, Карантин, свадьба, Узбекистан, Узбекистан



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