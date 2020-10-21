Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи узбекистанке в ее первом бою UFC — видео

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал представительницу Узбекистана Лилию Шакирову.
Через несколько дней спортсменка примет участие в поединке UFC-254, где главным соперником станет американка Лорен Мерфи.
Своими мыслями о предстоящем бое узбекистанка делилась изданию Sport 24, когда вдруг в помещение неожиданно зашел Нурмагомедов. Проходя мимо, он поздоровался с Шакировой и пожелал ей удачи.
Этот момент попал на видео.
Сам Хабиб в рамках этих соревнований проведет главный бой вечера против американца Джастина Гэтжи.