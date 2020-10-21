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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи узбекистанке в ее первом бою UFC — видео

© AFP 2018 / Ethan Miller
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201021/15228003/Khabib-Nurmagomedov-pozhelal-udachi-uzbekistanke-v-ee-pervom-boyu-UFC--video.html

Двадцать четвертого октября в рамках турнира UFC-254 Лилия Шакирова встретится на арене с американкой Лорен Мерфи.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал представительницу Узбекистана Лилию Шакирову.

Через несколько дней спортсменка примет участие в поединке UFC-254, где главным соперником станет американка Лорен Мерфи. 

Своими мыслями о предстоящем бое узбекистанка делилась изданию Sport 24, когда вдруг в помещение неожиданно зашел Нурмагомедов. Проходя мимо, он поздоровался с Шакировой и пожелал ей удачи. 

Этот момент попал на видео.

Сам Хабиб в рамках этих соревнований проведет главный бой вечера против американца Джастина Гэтжи.

Теги:
спорт, Хабиб Нурмагомедов



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