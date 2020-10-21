Почему в ГУБДД не поддержали предложение об управлении автомобилем с 16 лет

Обращая внимание на цифры, за прошедшие 9 месяцев текущего года водителями, не достигшими 2 лет с момента получения водительских прав, было совершено 612 дорожно-транспортных происшествий.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. ГУБДД Узбекистана не одобрили онлайн-петицию, где предлагается снизить возрастной порог для управления автомобилем до 16 лет, пишет пресс-служба ведомства.

"Глядя на анализ дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах нашей страны, немало и тех, кто в возрасте 18 лет получает водительские права и совершает дорожно-транспортные происшествия. Обращая внимание на цифры, за прошедшие 9 месяцев текущего года водителями, не достигшими 2 лет с момента получения водительских прав, было совершено 612 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб 191 человек, еще 571 получил травмы различной степени тяжести. В профилактике дорожно-транспортных происшествий очень важную роль играет усвоение водителем правил дорожного движения, его опыт, возраст", - говорится в публикации.

По информации ГУБДД, 16 лет — это возраст, когда преобладают не только такие качества, как трудолюбие, любознательность, а также хвастовство и тщеславие. Молодые люди, чтобы похвастаться перед своими друзьями и сверстниками, могут сознательно не подчиняться правилам дорожного движения, что может привести к трагическим последствиям.

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Напомним: в Узбекистане предложили снизить возраст для начала управления автомобилем - такая петиция появилась на портале коллективных обращений Mening fikrim несколько дней назад.

В большинстве зарубежных стран разрешение на вождение дают с шестнадцати лет.