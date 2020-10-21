16:36 21 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.19
  • EUR12153.63
  • USD10371.76
Поиск
Мужчина за рулем

Почему в ГУБДД не поддержали предложение об управлении автомобилем с 16 лет

© CC0 / pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
136 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201021/15228695/Pochemu-v-GUBDD-ne-podderzhali-predlozhenie-ob-upravlenii-avtomobilem-s-16-let.html

Обращая внимание на цифры, за прошедшие 9 месяцев текущего года водителями, не достигшими 2 лет с момента получения водительских прав, было совершено 612 дорожно-транспортных происшествий.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. ГУБДД Узбекистана не одобрили онлайн-петицию, где предлагается снизить возрастной порог для управления автомобилем до 16 лет, пишет пресс-служба ведомства. 

"Глядя на анализ дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах нашей страны, немало и тех, кто в возрасте 18 лет получает водительские права и совершает дорожно-транспортные происшествия. Обращая внимание на цифры, за прошедшие 9 месяцев текущего года водителями, не достигшими 2 лет с момента получения водительских прав, было совершено 612 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб 191 человек, еще 571 получил травмы различной степени тяжести. В профилактике дорожно-транспортных происшествий очень важную роль играет усвоение водителем правил дорожного движения, его опыт, возраст", - говорится в публикации.

По информации ГУБДД, 16 лет — это возраст, когда преобладают не только такие качества, как трудолюбие, любознательность, а также хвастовство и тщеславие. Молодые люди, чтобы похвастаться перед своими друзьями и сверстниками, могут сознательно не подчиняться правилам дорожного движения, что может привести к трагическим последствиям.

За руль с 16 лет: автоэксперт оценил инициативу Узбекистана по выдаче прав >>

Напомним: в Узбекистане предложили снизить возраст для начала управления автомобилем - такая петиция появилась на портале коллективных обращений Mening fikrim несколько дней назад.

В большинстве зарубежных стран разрешение на вождение дают с шестнадцати лет.

Теги:
автомобилисты, автомобили, автомобиль, ГУБДД, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самая скандальная и богатая: Ким Кардашьян отмечает 40 лет - фотолента
На боинге к звездам: в Японии на борту самолета открыли планетарий — видео
Проект производственного календаря в Узбекистане на 2021 год
В какие дни будут отдыхать узбекистанцы в 2021 году — проект указа

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться