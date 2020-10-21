Коронавирус в Узбекистане: главное на 21 октября

Общее число выздоровевших составляет 61 260 человек — это уже 95,5% от общего числа заболевших в стране.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 64 134 (+303) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 338 пациента с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 61 260 человек (+350). Это 95,5% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 534.

В Узбекистане появилась электронная очередь для записи к врачу

Теперь записаться к врачу можно самым простым способом не выходя из дома, зайдя на специальный сайт.

"Электронная поликлиника" разработана Центром развития информационно-коммуникационных технологий Минздрава республики.

Эффективно ли ношение перчаток в борьбе с COVID-19?

При касании поверхностей инфекция разносится только в 10% случаев, которые значительной роли не играют, поэтому ношение перчаток — избыточная мера, считает профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

По его словам, альтернативой перчаткам можно считать антисептики. Перчатки же, наоборот, при неправильном использовании вместо защиты создают дополнительные риски.

Однако пока они остаются одной из основных мер против пандемии

В Ташкенте в целях профилактики распространения COVID-19 ввели перчаточный режим в метро и автобусах. Средства защиты выдают пассажирам на входе.

UzAirways объявила о снижении цен на билеты

Авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила о снижении стоимости авиабилетов экономического класса обслуживания, а также об увеличении количества рейсов на маршруте Ташкент—Дубай—Ташкент.

Авиабилеты по этому направлению стоят теперь от 209 евро в одну сторону, туда-обратно — от 319 евро (включая бортовое питание, 30 кг включенного багажа и 8 кг ручной клади).

Рейсы в Дубай с 25 октября будут выполняться 4 раза в неделю (понедельник, среда, четверг и пятница).

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 40,9 миллионов, скончались 1,13 миллиона человек, выздоровели — 28 миллиона.