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Скончался первый замглавы хокимията Ташкентской области

Скончался первый замглавы хокимията Ташкентской области

Пресс-служба хокимията Ташкентской области
Общество
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На должность заместителя хокима Ташкентской области Баходирбек Муллаханов был назначен в феврале 2020 года.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Первый заместитель хокима Ташкентской области Баходирбек Муллаханов умер, сообщили в пресс-службе областной администрации. Ему было всего 46 лет. В хокимияте он курировал финансово-экономические и вопросы сокращения бедности.

Причина смерти не уточняется.

Для справки: Баходирбек Муллаханов окончил Ташкентский государственный экономический университет (1992−1996) и магистратуру Государственного университета Оклахомы (1997−1998).

В разные годы работал в структурах ЦБ, в том числе руководил главными управлениями ЦБ в Навоийской и Сурхандарьинской областях.

Занимал должность председателя правления "Кишлок курилиш банк". На должность заместителя хокима Ташкентской области Муллаханов был назначен в феврале 2020 года.

Заместитель хокима Наманганской области Бахромжон Нурматов
Пресс-служба хокимията Наманганской области
Умер заместитель хокима Наманганской области

Два дня назад стало известно о смерти хокима Каттакурганского района Самаркандской области Азамхона Бахромова. Ему было 59 лет. В областном хокимияте не уточнили причину смерти. 

Соболезнования родным и близким выразил глава Самаркандской области Эркинжон Турдимов. Он написал, что Бахромов был не только внимательным и чутким руководителем, но и верным другом.

Теги:
Ташкентская область, смерть, Хокимият



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