Конфликт на заводе в Кашкадарье исчерпан — работники вернулись на свои места

Причиной погромов стали неполадки в электронной пропускной системе в столовой. Рабочие направились в офисы подрядчиков проекта Enter Engineering и южнокорейской Hyundai Engineering, где разбили окна и офисную технику, также были зафиксированы случаи мародерства.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Ситуация на строительном объекте в Кашкадарьинской области полностью стабилизировалась, все вопросы решены, сообщили в Министерстве энергетики.

Накануне рабочие компании Enter Engineering Pte Ltd (контролируется группой Газпромбанка), подрядчика строительства GTL-завода, устроили погром из-за того, что не смогли получить свой завтрак в столовой на стройплощадке.

На место выехали хоким Кашкадарьинской области, областной прокурор, руководители Нацгвардии и других ведомств, глава Enter Engineering, представители Минэнерго и "Узбекнефтегаза".

Они организовали открытый диалог с рабочими, принявшими участие в инциденте.

"В результате вопросы, поднятые рабочими, были решены на месте. Также приняты соответствующие решения для недопущения подобных инцидентов в дальнейшем", — добавили в Минэнерго.

С сегодняшнего дня работники возвращаются на свои рабочие места.