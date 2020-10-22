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Ремонтные работы на станциях Филевской линии московского метрополитена

Конфликт на заводе в Кашкадарье исчерпан — работники вернулись на свои места

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201022/15232724/Konflikt-na-zavode-v-Kashkadare-ischerpan--rabotniki-vernulis-na-svoi-mesta.html

Причиной погромов стали неполадки в электронной пропускной системе в столовой. Рабочие направились в офисы подрядчиков проекта Enter Engineering и южнокорейской Hyundai Engineering, где разбили окна и офисную технику, также были зафиксированы случаи мародерства.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Ситуация на строительном объекте в Кашкадарьинской области полностью стабилизировалась, все вопросы решены, сообщили в Министерстве энергетики.

Требуя завтрак, рабочие разгромили завод в Кашкадарье
Пресс-служба Минэнерго
Требуя завтрак, рабочие разгромили завод в Кашкадарье - комментарий Минэнерго

Накануне рабочие компании Enter Engineering Pte Ltd (контролируется группой Газпромбанка), подрядчика строительства GTL-завода, устроили погром из-за того, что не смогли получить свой завтрак в столовой на стройплощадке.

На место выехали хоким Кашкадарьинской области, областной прокурор, руководители Нацгвардии и других ведомств, глава Enter Engineering, представители Минэнерго и "Узбекнефтегаза". 

Они организовали открытый диалог с рабочими, принявшими участие в инциденте.

"В результате вопросы, поднятые рабочими, были решены на месте. Также приняты соответствующие решения для недопущения подобных инцидентов в дальнейшем", — добавили в Минэнерго.

С сегодняшнего дня работники возвращаются на свои рабочие места.

Теги:
погром, Кашкадарьинская область, беспорядки



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