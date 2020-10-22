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Загрязнение производством окружающей среды

Мониторингом загрязнения воздуха займется фонд Зироат Мирзиёевой

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201022/15233118/Monitoringom-zagryazneniya-vozdukha-zaymetsya-fond-Ziroat-Mirzievoy.html

Станции установят на грантовые средства и в результате полного ввода в эксплуатацию, мониторинг качества воздуха будет осуществляться ежечасно в соответствии с международными стандартами.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. В Ташкенте обсудили вопросов качества воздуха, его мониторинга и общедоступности информации о его состоянии. В числе участников онлайн-встречи - представители Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Европейской экономической комиссии ООН, Программы развития ООН, Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. В мероприятии также приняла участие председатель Попечительского совета фонда Zamin Зироат Мирзиёева, супруга президента Узбекистана, сообщает пресс-служба фонда.

Центр Гидрометеорологической службы при поддержке фонда Zamin и ЮНЕП осуществляет проект по автоматизации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.

На сегодняшний день реализован первый этап проекта, в рамках которого 63 пункта наблюдения объединены в единый аналитический центр. Результаты мониторинга размещаются на общедоступной онлайн платформе monitoring.meteo.uz и в мобильном приложении AirUz.

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На втором этапе предусмотрена установка автоматических станций мониторинга воздуха по всей республике и принятие международных стандартов в мониторинге воздуха.

На третьем этапе планируется интегрировать результаты мониторинга в Единую геоинформационную базу данных республики и международные информационные системы.

Станции установят на грантовые средства и в результате полного ввода в эксплуатацию, мониторинг качества воздуха будет осуществляться ежечасно в соответствии с международными стандартами. Граждане смогут точно узнать уровень загрязнения воздуха по месту жительства и его причины.

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Читать далее: https://uz.sputniknews.ru/society/20200821/14815580/V-vozdukhe-Tashkenta-vyyavleno-prevyshenie-urovnya-zagryaznyayuschikh-veschestv.html

Два дня назад в Узгидромете сообщили, что в Ташкенте за последние несколько дней снизилось качество атмосферного воздуха, было зафиксировано превышение предельно допустимых среднесуточных концентраций.

С 16 по 19 октября в Ташкенте наблюдалось очень слабое рассеивание загрязняющих веществ в воздушном бассейне города. Число случаев, превышающих среднесуточные предельно допустимые концентрации (ПДК с.с.), от общего количества наблюдений составило 21%, что является пониженным уровнем загрязнения атмосферы.

Теги:
президент Узбекистана, жена, воздух, загрязнение воздуха



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