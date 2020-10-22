В Узбекистане выпадет снег

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В горных районах страны ожидаются осадки в виде дождя, но также возможен и снегопад с сильным ветром.
ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. В Узбекистане продолжится снижение температуры воздуха и даже возможен снег, сообщает Узгидромет.
"Двадцать третьего октября средняя дневная температура по республике составит +13... +15 градусов, а ночью ожидается +6... +8 градусов выше нуля", - говорится в информации.
В горных районах страны ожидаются осадки в виде дождя.
Также, по словам синоптиков, возможен и снег. Скорость ветра составит 15-20 м/с.