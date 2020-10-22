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Снег в Ташкенте

В Узбекистане выпадет снег

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201022/15239014/V-Uzbekistane-vypadet-sneg.html

В горных районах страны ожидаются осадки в виде дождя, но также возможен и снегопад с сильным ветром.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. В Узбекистане продолжится снижение температуры воздуха и даже возможен снег, сообщает Узгидромет.

"Двадцать третьего октября средняя дневная температура по республике составит +13... +15 градусов, а ночью ожидается +6... +8 градусов выше нуля", - говорится в информации.

В горных районах страны ожидаются осадки в виде дождя.

Также, по словам синоптиков, возможен и снег. Скорость ветра составит 15-20 м/с.

 

Теги:
погода, Узбекистан, Узбекистан, снегопад, Снег



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