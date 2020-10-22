В Узбекистане выпадет снег

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 22 октября Где в республике сдать тест ПЦР на коронавирус, может ли лекарство от COVID-19 стать заменой вакцине — обо всем этом читайте в материале. 228

В Московском регионе задержан выходец из ЦА, планировавший устроить теракт Известно, что по указанию боевиков международных террористических организаций он готовился взорвать самодельную бомбу "в одном из зданий органов власти". 122