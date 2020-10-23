Улицы Азамхона Бахрамова и Уктама Барноева появятся в Самарканде

Предложение было одобрено комиссией по наименованию и переименованию географических объектов при районном хокимияте и направлено в областную комиссию.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Двум улицам в Самарканде предложено присвоить имена бывших покойных хокимов Самаркандской области Уктама Барноева и Азамхона Бахромова, сообщает УзА.

"С предложением о присвоении имен Уктама Барноева и Азамхона Бахромова улицам Самарканда выступили депутаты на очередной сессии Самаркандского областного Совета народных депутатов", - говорится в информации.

Предложение было одобрено комиссией по наименованию и переименованию географических объектов при районном хокимияте и направлено в областную комиссию.

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Напомним, в сентябре на 57-м году жизни скончался вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курировавший в правительстве аграрную и продовольственную сферу страны.

Барноев продолжительное время лечился от COVID-19, который ему диагностировали в конце июля. Он проходил лечение в частной клинике Akfa Medline.

По неподтвержденным данным, незадолго до смерти Барноев также наблюдался в Германии.

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В октябре хоким Каттакурганского района Самаркандской области Азамхон Бахромов скончался на 60-м году жизни. Причина смерти не сообщается.