14:49 23 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.19
  • EUR12153.63
  • USD10371.76
Поиск
Город Самарканд. Вид на площадь Регистан

Улицы Азамхона Бахрамова и Уктама Барноева появятся в Самарканде

© Sputnik / Георгий Зельма
Общество
Получить короткую ссылку
241 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201023/15242112/Ulitsy-Azamkhona-Bakhramova-i-Uktama-Barnoeva-poyavyatsya-v-Samarkande.html

Предложение было одобрено комиссией по наименованию и переименованию географических объектов при районном хокимияте и направлено в областную комиссию.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Двум улицам в Самарканде предложено присвоить имена бывших покойных хокимов Самаркандской области Уктама Барноева и Азамхона Бахромова, сообщает УзА.

"С предложением о присвоении имен Уктама Барноева и Азамхона Бахромова улицам Самарканда выступили депутаты на очередной сессии Самаркандского областного Совета народных депутатов", - говорится в информации.

Предложение было одобрено комиссией по наименованию и переименованию географических объектов при районном хокимияте и направлено в областную комиссию.

Умер хоким Каттакурганского района Самаркандской области >>

Напомним, в сентябре на 57-м году жизни скончался вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курировавший в правительстве аграрную и продовольственную сферу страны. 

Барноев продолжительное время лечился от COVID-19, который ему диагностировали в конце июля. Он проходил лечение в частной клинике Akfa Medline.

По неподтвержденным данным, незадолго до смерти Барноев также наблюдался в Германии.

Скончался вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев — у него был коронавирус >>

В октябре хоким Каттакурганского района Самаркандской области Азамхон Бахромов скончался на 60-м году жизни. Причина смерти не сообщается.

Теги:
память, Хокимият, хокимият, хоким, хоким, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые сексуальные женщины России по версии MAXIM - фотолента
Российские МиГ-31 и Су-35 перехватили в небе американских разведчиков — видео
Азбука тюркских слов
Тюркские корни русского: самые известные слова-кочевники

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться