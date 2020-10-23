Еще около 150 узбекистанцев будут вывезены из Екатеринбурга на автобусах

Специальные перевозки осуществляются в строгом соответствии со всеми санитарными правилами и требованиями, установленными Казахстаном и Российской Федерацией.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Власти Узбекистана вывезут из Екатеринбурга около 150 соотечественников, которые не могут вернуться домой из-за закрытых границ, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.

"Министерство транспорта организовало очередное автобусное сообщение для вывоза соотечественников, находящихся на территории Уральского федерального округа Российской Федерации", - говорится в информации ведомства.

Сегодня, 23 октября, три автобуса прибудут в Екатеринбург, чтобы доставить в Ташкент около 150 узбекистанцев. Специальные перевозки осуществляются в строгом соответствии со всеми санитарными правилами и требованиями, установленными Казахстаном и Российской Федерацией, подчеркнули в Минтрансе.

Также в ведомстве обратились к узбекистанцам, находящимся на территории РФ, с просьбой не собираться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания.

С мая в Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собираются граждане республики с целью выехать на родину. Власти Узбекистана организовали вывоз уже около 15 тысяч соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте.