Какие документы восстановят без уплаты госпошлины при ЧС — постановление

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по социальной защите граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций".
Согласно документу, граждане будут освобождены от уплаты госпошлин за восстановление документов, утраченных в результате ЧС как на территории Узбекистана, так и за пределами государства.
Отмечается, что с человека или организации, по чьей вине произошла чрезвычайная ситуация, платежи будут взыскиваться в порядке регресса.
Список документов:
- идентификационная ID-карта (биометрический паспорт);
- загранпаспорт;
- свидетельство для возвращения в Узбекистан;
- биометрический проездной документ лицу без гражданства;
- справка об утере паспорта или заменяющий документ иностранцу или лицу без гражданства;
- вид на жительство;
- документ о приглашении в Узбекистан;
- приписное удостоверение;
- военное удостоверение и удостоверение офицера запаса;
- свидетельство о госрегистрации транспортного средства;
- водительское удостоверение;
- временное разрешение взамен утерянных водительских прав;
- свидетельство о рождении и смерти;
- свидетельство о заключении и расторжении брака;
- дубликат нотариально заверенных документов, копии документов и выписки из реестров;
- справка, оформляемая дипломатическим представительством или консульским отделом Узбекистана.