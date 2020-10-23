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Узбекский паспорт

Какие документы восстановят без уплаты госпошлины при ЧС — постановление

© Sputnik / Алексей Тихомиров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201023/15246730/Kakie-dokumenty-vosstanovyat-bez-uplaty-gosposhliny-pri-ChS--postanovlenie.html

Для возобновления процедуры необходимо представить соответствующую справку от МЧС или легализованное свидетельство от зарубежного ведомства. 

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по социальной защите граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций".

Согласно документу, граждане будут освобождены от уплаты госпошлин за восстановление документов, утраченных в результате ЧС как на территории Узбекистана, так и за пределами государства.

Отмечается, что с человека или организации, по чьей вине произошла чрезвычайная ситуация, платежи будут взыскиваться в порядке регресса.

Список документов:

  • идентификационная ID-карта (биометрический паспорт);
  • загранпаспорт;
  • свидетельство для возвращения в Узбекистан;
  • биометрический проездной документ лицу без гражданства;
  • справка об утере паспорта или заменяющий документ иностранцу или лицу без гражданства;
  • вид на жительство;
  • документ о приглашении в Узбекистан;
  • приписное удостоверение;
  • военное удостоверение и удостоверение офицера запаса;
  • свидетельство о госрегистрации транспортного средства;
  • водительское удостоверение;
  • временное разрешение взамен утерянных водительских прав;
  • свидетельство о рождении и смерти;
  • свидетельство о заключении и расторжении брака;
  • дубликат нотариально заверенных документов, копии документов и выписки из реестров;
  • справка, оформляемая дипломатическим представительством или консульским отделом Узбекистана.

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В Ташкентской области произошло сразу несколько пожаров
Напомним: в начале мая произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Это стало причиной затопления нескольких населенных пунктов. Отмечено, что после ЧС департаментом по гражданству и миграции МВД были восстановлены следующие документы граждан: 1 801 биометрический паспорт; 1 342 свидетельства о рождении; 35 свидетельств о смерти; 421 свидетельство о браке.




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