Какие документы восстановят без уплаты госпошлины при ЧС — постановление

Для возобновления процедуры необходимо представить соответствующую справку от МЧС или легализованное свидетельство от зарубежного ведомства.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по социальной защите граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций".

Согласно документу, граждане будут освобождены от уплаты госпошлин за восстановление документов, утраченных в результате ЧС как на территории Узбекистана, так и за пределами государства.

Отмечается, что с человека или организации, по чьей вине произошла чрезвычайная ситуация, платежи будут взыскиваться в порядке регресса.

Список документов:

идентификационная ID-карта (биометрический паспорт);

загранпаспорт;

свидетельство для возвращения в Узбекистан;

биометрический проездной документ лицу без гражданства;

справка об утере паспорта или заменяющий документ иностранцу или лицу без гражданства;

вид на жительство;

документ о приглашении в Узбекистан;

приписное удостоверение;

военное удостоверение и удостоверение офицера запаса;

свидетельство о госрегистрации транспортного средства;

водительское удостоверение;

временное разрешение взамен утерянных водительских прав;

свидетельство о рождении и смерти;

свидетельство о заключении и расторжении брака;

дубликат нотариально заверенных документов, копии документов и выписки из реестров;

справка, оформляемая дипломатическим представительством или консульским отделом Узбекистана.