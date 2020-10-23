В АИМК призвали UzAuto Motors не распространять ложные сведения

Были опрошены руководители ведущих электронных СМИ, однако факт давления на них со стороны Антимонопольного комитета не подтвердился.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Агентство информации и массовых коммуникаций опровергло обвинение UzAuto Motors в давлении, которое Антимонопольный комитет якобы оказывал на издания, освещающие судебный процесс между двумя организациями.

По словам представителя UzAuto Motors, комитет пытался влиять на СМИ. В частности, некоторые издания удалили публикации о судебном процессе, а другие скорректировали информацию под натиском АМК.

Специалисты Агентства информации и массовых коммуникаций изучили ситуацию: были опрошены руководители ведущих электронных СМИ. Все они отрицали какое-либо давление со стороны Антимонопольного комитета.

В своем официальном заявлении АИМК напомнило автокомпании об ответственности за распространение ложной информации.