В Узбекистане откроется военно-медицинская академия Вооруженных сил

Начиная с 2021-2022 учебного года, кандидаты будут отбираться Министерством обороны среди студентов, окончивших пятый курс факультета "Лечебное дело" и четвертый курс факультета "Медико-профилактическое дело" высших медицинских образовательных учреждений республики.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Накануне президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по организации качественно новой системы подготовки кадров в области военной медицины". Об этом сообщает пресс-служба УзА.

В соответствии с документом, при Ташкентской медицинской академии появится военно-медицинская академия Вооруженных сил со статусом юридического лица.

Основными задачи образовательного учреждения:

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в области военной медицины, для министерств и ведомств, входящих в состав вооруженных сил республики;

подготовка в сфере медицины узкопрофильных специалистов, научно-педагогических кадров, а также офицеров резерва и запаса медицинской службы;

внедрение в образовательный процесс передовых педагогических и инновационных медицинских технологий, современных учебных программ и учебно-методических методов международного образовательного стандарта;

проведение фундаментальных, прикладных и инновационных научно-исследовательских работ, направленных на решение проблем в практике военной медицины;

проведение научных исследований по развитию просветительского процесса и в сфере здравоохранения в сотрудничестве с ведущими национальными и зарубежными высшими военными образовательными и научно-исследовательскими учреждениями;

воспитание обучающихся в духе патриотизма, на основе идей гуманности и высокой духовности.

Начиная с 2021-2022 учебного года, кандидаты будут отбираться Министерством обороны среди студентов, окончивших пятый курс факультета "Лечебное дело" и четвертый курс факультета "Медико-профилактическое дело" высших медицинских образовательных учреждений республики.

Отмечается, что для зачисления в академию у студентов должны быть высокие результаты по итогам обучения. Они смогут продолжить учебу в данном образовательном учреждении по собственному желанию. К тому же в будущем им необходимо будет пройти военную службу по контракту.

Обязательное двухгодичное обучение курсантов в академии проводится в два этапа: первый год – в бакалавриате, второй год – военной интернатуре по соответствующим специальностям.

Курсантам, окончившие бакалавриат, присвоят воинское звание "лейтенант медицинской службы" и выдадут диплом о получении специальности "военный врач". После военной интернатуры им присвоят очередное воинское звание "старший лейтенант медицинской службы" и выдадут документ о получении соответствующей специальности.

Министерству обороны и Министерству здравоохранения поручено принять меры для завершения в 2020-2021 учебном году обучения курсантов, поступивших на военно-медицинский факультет при Ташкентской медицинской академии в 2019 году.