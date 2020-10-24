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Студентка на занятии в медицинском университете

В Узбекистане откроется военно-медицинская академия Вооруженных сил

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201024/15250128/V-Uzbekistane-otkroetsya-voenno-meditsinskaya-akademiya-vooruzhennykh-sil.html

Начиная с 2021-2022 учебного года, кандидаты будут отбираться Министерством обороны среди студентов, окончивших пятый курс факультета "Лечебное дело" и четвертый курс факультета "Медико-профилактическое дело" высших медицинских образовательных учреждений республики. 

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Накануне президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по организации качественно новой системы подготовки кадров в области военной медицины". Об этом сообщает пресс-служба УзА.

В соответствии с документом, при Ташкентской медицинской академии появится военно-медицинская академия Вооруженных сил со статусом юридического лица.

Основными задачи образовательного учреждения:

  • подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в области военной медицины, для министерств и ведомств, входящих в состав вооруженных сил республики;
  • подготовка в сфере медицины узкопрофильных специалистов, научно-педагогических кадров, а также офицеров резерва и запаса медицинской службы;
  • внедрение в образовательный процесс передовых педагогических и инновационных медицинских технологий, современных учебных программ и учебно-методических методов международного образовательного стандарта;
  • проведение фундаментальных, прикладных и инновационных научно-исследовательских работ, направленных на решение проблем в практике военной медицины;
  • проведение научных исследований по развитию просветительского процесса и в сфере здравоохранения в сотрудничестве с ведущими национальными и зарубежными высшими военными образовательными и научно-исследовательскими учреждениями;
  • воспитание обучающихся в духе патриотизма, на основе идей гуманности и высокой духовности.

Начиная с 2021-2022 учебного года, кандидаты будут отбираться Министерством обороны среди студентов, окончивших пятый курс факультета "Лечебное дело" и четвертый курс факультета "Медико-профилактическое дело" высших медицинских образовательных учреждений республики. 

Студенты в медицинском вузе
Sputnik / Александр Кондратюк
В Узбекистане медицинские вузы перейдут на очное обучение — список

Отмечается, что для зачисления в академию у студентов должны быть высокие результаты по итогам обучения. Они смогут продолжить учебу в данном образовательном учреждении по собственному желанию. К тому же в будущем им необходимо будет пройти военную службу по контракту.

Обязательное двухгодичное обучение курсантов в академии проводится в два этапа: первый год – в бакалавриате, второй год – военной интернатуре по соответствующим специальностям.

Студенты в медицинском вузе
Sputnik / Александр Кондратюк
В Узбекистане медицинские вузы перейдут на очное обучение — список

Курсантам, окончившие бакалавриат, присвоят воинское звание "лейтенант медицинской службы" и выдадут диплом о получении специальности "военный врач". После военной интернатуры им присвоят очередное воинское звание "старший лейтенант медицинской службы" и выдадут документ о получении соответствующей специальности.

Министерству обороны и Министерству здравоохранения поручено принять меры для завершения в 2020-2021 учебном году обучения курсантов, поступивших на военно-медицинский факультет при Ташкентской медицинской академии в 2019 году. 

Теги:
студенты, вузы, Вооруженные силы, Ташкентская медицинская академия, Узбекистан



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