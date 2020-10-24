В ГТК прокомментировали проект поправок о доступе к банковской тайне

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В Государственном таможенном комитете прокомментировали проект поправок в закон "О банковской тайне", согласно которому центральный орган исполнительной власти сможет получать доступ к информации о банковских счетах, депозитах, остатке средств и операциях участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

В ГТК сообщили, что в соответствии с "дорожной картой", утвержденной указом президента от 5 июня 2020 года, таможенные органы наделяются правом запрашивать информацию у банка об участнике внешнеэкономической деятельности.

В частности, в статье 7 закона "О государственной таможенной службе" отмечено, что таможенные органы при выполнении возложенных на них задач имеют право запрашивать и получать от банков, финансовых органов и других организаций, а также от физических и юридических лиц сведения и документы, связанные с осуществлением экспортно-импортных операций.

В Статье 9 закона "О банковской тайне" указано, что сведения, составляющие банковскую тайну, предоставляются органам прокуратуры, следствия и дознания при наличии возбужденного уголовного дела в отношении клиента (корреспондента) банка для взыскания нанесенного ущерба или наложения ареста на его имущество на основании постановления следователя или дознавателя с санкции прокурора.

"В соответствии с действующим законодательством, государственная таможенная служба является органом, проводящим доследственные проверки. В то же время на таможенные органы возложена задача осуществления таможенного аудита как формы таможенного контроля после выпуска товаров и транспортных средств", - информируется в сообщении.

К тому же в ГТК подчеркнули, что в зарубежных государствах (Великобритания, Испания, Нидерланды, Южная Корея и страны ЕАЭС) существует практика получения информации от банков, кредитно-финансовых и иных организаций, осуществляющих банковские операции.

"В частности, статья 335 Таможенного кодекса ЕАЭС предусматривает, что должностные лица таможенных органов имеют право с сохранением банковской тайны получать информацию от банков, кредитных и финансовых учреждений для проведения таможенных проверок", - отмечают в ГТК.

В Комитете напомнили, что главной целью разработки законопроекта является применение упрощенных форм таможенного контроля в отношении участников ВЭД через усовершенствование системы оценки их финансовой устойчивости, добросовестности и соблюдения законодательства на основании информации, имеющейся в таможенных органах, а также снижение доли теневой экономики.