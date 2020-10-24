В ДОО Узбекистана внедрят систему электронной оплаты услуг

До 1 января 2022 года в Узбекистане введут современные формы обучения, новые педагогические и информационные технологии.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Премьер-министр МДО Максуджон Юлдашев на пресс-конференции в АИМК сообщил, что в дошкольных образовательных организациях (ДОО) республики будут внедрены системы электронной оплаты услуг.

Также было отмечено, что до 1 января 2022 года в Узбекистане введут современные формы обучения, новые педагогические и информационные технологии.

Кроме того, будут разработаны критерии и индикаторы оценки развития дошкольников на основе международных стандартов и требований. Для этих целей запустят информационную систему мониторинга роста и развития детей, а также обеспечат прозрачность вводимой в нее информации.

Напомним: в период пандемии новой коронавирусной инфекции в Узбекистане были закрыты все образовательные учреждения. Однако в связи с улучшением эпидемиологической обстановки с 7 по 14 сентября в Ташкенте и Ташкентской области стали открывать по одной дошкольной образовательной организации (ДОО) в каждом районе. С 14 сентября поэтапно начали работать детсады по всей республике.