Коронавирус в Узбекистане: главное на 24 октября

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 220 пациентов в соответствии со стандартами, установленными врачами, а количество выздоровевших за весь период составило 62 247 человек.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

Согласно последним данным Министерства здравоохранения в Узбекистане зарегистрировано 65 012 случаев заболевания коронавирусом.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 220 пациентов в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

По информации Министерства здравоохранения, количество выздоровевших за весь период составило 62 247 человек.

Скончались трое пациентов с коронавирусом

От коронавирусной инфекции скончались три человека. Несмотря на своевременно оказанную помощь квалифицированного медицинского персонала, пациенты умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 42,2 млн человек. Зафиксировано свыше 1,1 млн летальных исходов, вылечилось 28,6 млн жителей.