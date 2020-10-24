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Врач бригады скорой медицинской помощи

Коронавирус в Узбекистане: главное на 24 октября

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (926)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201024/15251707/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-24-oktyabrya-.html

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 220 пациентов в соответствии со стандартами, установленными врачами, а количество выздоровевших за весь период составило 62 247 человек.  

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

Согласно последним данным Министерства здравоохранения в Узбекистане зарегистрировано 65 012 случаев заболевания коронавирусом.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 220 пациентов в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

По информации Министерства здравоохранения, количество выздоровевших за весь период составило 62 247 человек.  

Скончались трое пациентов с коронавирусом

От коронавирусной инфекции скончались три человека. Несмотря на своевременно оказанную помощь квалифицированного медицинского персонала, пациенты умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 42,2 млн человек. Зафиксировано свыше 1,1 млн летальных исходов, вылечилось 28,6 млн жителей.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (926)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, коронавирус, Узбекистан



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