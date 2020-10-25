18:15 25 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.19
  • EUR12153.63
  • USD10371.76
Поиск
Дорожный знак с надписью Карантин

Минздрав: информация об усилении с 1 ноября карантинных ограничений — фейк!

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (927)
66901
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201025/15254594/Minzdrav-informatsiya-ob-usilenii-s-1-noyabrya-karantinnykh-ogranicheniy--feyk.html

Главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков ранее отмечал, что тот факт, ужесточат или смягчат карантин в стране, зависит от самих граждан.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Минздраве республики опровергли информацию о том, что с 1 ноября будут усилены карантинные меры.

В ведомстве напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. 

Реанимация во временном госпитале для пациентов с COVID-19
© Sputnik / Владимир Астапкович
В Узбекистане выявлены случаи повторного заражения COVID-19 — штаб

Карантинные меры в стране начали поэтапно ослаблять с 15 августа, однако некоторые ограничения сохранились. В их числе — необходимость соблюдения социальной дистанции и ношение средств индивидуальной защиты. 

Стоит отметить, что власти решительно настроены осуществлять контроль за соблюдением этих мер.  

Так, к примеру, в Ферганской области граждан, находящихся без масок в общественных местах, намерены выявлять при помощи видеокамер. Личность нарушителя будет устанавливаться через специальную базу данных. Административный протокол доставят правонарушителю почтой по месту постоянного проживания.

В Узбекистане за отсутствие медицинской маски в общественном месте в период санитарно-эпидемиологических мероприятий против коронавируса установлен штраф в размере около 110 долларов.

Впрочем, то, будет ли усилен в стране карантин, зависит, прежде всего, от населения. Об этом еще в середине сентября говорил главный государственный санитарный инспектор республики Нурмат Отабеков.

"Если мы будем игнорировать установленные правила, забывать о профилактических мерах и о рекомендациях врачей, то болезнь будет распространяться. Это, в свою очередь, может повлиять на решение спецкомиссии о возобновлении карантина", — отмечал он.

По последним данным, с начала пандемии в Узбекистане зарегистрировано 65 200 случаев инфицирования COVID-19, скончались 547 граждан, выздоровели — 62 342, что составляет 95,6% от общего числа заболевших.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (927)
Теги:
Узбекистан, коронавирус, Карантин, Минздрав Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Трагедия в отеле и столица исчезающего мира — 11 лучших фото конкурса Стенина
Картину Бэнкси продали на аукционе за рекордные $10 млн — видео
Азбука тюркских слов
Тюркские корни русского: самые известные слова-кочевники

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться