Минздрав: информация об усилении с 1 ноября карантинных ограничений — фейк!

Главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков ранее отмечал, что тот факт, ужесточат или смягчат карантин в стране, зависит от самих граждан.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Минздраве республики опровергли информацию о том, что с 1 ноября будут усилены карантинные меры.

В ведомстве напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Карантинные меры в стране начали поэтапно ослаблять с 15 августа, однако некоторые ограничения сохранились. В их числе — необходимость соблюдения социальной дистанции и ношение средств индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что власти решительно настроены осуществлять контроль за соблюдением этих мер.

Так, к примеру, в Ферганской области граждан, находящихся без масок в общественных местах, намерены выявлять при помощи видеокамер. Личность нарушителя будет устанавливаться через специальную базу данных. Административный протокол доставят правонарушителю почтой по месту постоянного проживания.

В Узбекистане за отсутствие медицинской маски в общественном месте в период санитарно-эпидемиологических мероприятий против коронавируса установлен штраф в размере около 110 долларов.

Впрочем, то, будет ли усилен в стране карантин, зависит, прежде всего, от населения. Об этом еще в середине сентября говорил главный государственный санитарный инспектор республики Нурмат Отабеков.

"Если мы будем игнорировать установленные правила, забывать о профилактических мерах и о рекомендациях врачей, то болезнь будет распространяться. Это, в свою очередь, может повлиять на решение спецкомиссии о возобновлении карантина", — отмечал он.

По последним данным, с начала пандемии в Узбекистане зарегистрировано 65 200 случаев инфицирования COVID-19, скончались 547 граждан, выздоровели — 62 342, что составляет 95,6% от общего числа заболевших.