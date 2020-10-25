Как можно замедлить старение — необычный совет от доктора Мясникова

Ранее ученые Стэнфордского университета заявили, что старение человека проходит в несколько этапов: в 34, 60 и 78 лет.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Известный российский врач Александр Мясников рассказал, как можно замедлить процесс старения организма.

Он отметил, что секрет на самом деле прост: нужно постоянно учиться чему-то новому. Казалось бы, где здесь связь, однако медик пояснил, что усвоение новых знаний стимулирует обновление нейронов головного мозга и отсрочивает обветшание организма.

"Творите, пробуйте, изучайте что-то новое! Не бойтесь перемен, чтобы не стареть", — порекомендовал Мясников.

Как вариант, можно открыть для себя новые языки или же пристраститься к спорту.

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Ранее американские ученые назвали этапы старения человека. Специалисты проанализировали белки плазмы крови около 4,2 тысячи человек в возрасте от 18 до 95 лет.

Вывод был следующий: основные изменения в белках плазмы крови условно происходят в 34, 60 и 78 лет.