Коронавирус в Узбекистане: главное на 25 октября

Общее число выздоровевших составляет 62 509 человек — это уже 95,7% от общего числа заболевших в стране.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика по COVID-19 в стране

По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 65 307 (+295) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 249 пациентов с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 62 509 человек (+262).

Это 95,7% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 547.

Как коронавирус действует на нервную систему — исследование ученых

По словам шведских специалистов, у пациентов с COVID-19 часто отмечаются спутанность сознания, делирий, изменение личности и проблемы с памятью, которые служат признаками нарушения работы мозга.

Специалисты убеждены: все эти симптомы, как правило, проявляются в острой фазе заболевания, у наиболее тяжелых больных и носят временный характер.

Между тем пока точно неизвестно, оказывает ли вирус SARS-CoV-2 прямое воздействие на мозг, центральную нервную систему и вызывает ли необратимые изменения.

Подробнее об исследовании читайте здесь.

Минздрав опроверг информацию об усилении с 1 ноября карантинных мер

В ведомстве напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Узбекистан закупил 1 млн упаковок "Оксивина" — его выдадут учителям для профилактики COVID

Минздрав Узбекистана закупил у компании "Дори-Дармон" 1 миллион упаковок индийского препарата "Оксивин" (гидроксихлорохин) на 7,3 миллиарда сумов.

Препарат выдают учителям, чтобы предотвратить их заражение и, следовательно, распространение инфекции в школах.

Впрочем, в мире нет единого мнения насчет эффективности гидроксихлорохина. Подробнее об этом читайте здесь.

ВОЗ: ношение масок позволит спасти более 200 тысяч жизней в регионе Центральной Азии

"Прогнозы, полученные с помощью надежных эпидемиологических моделей, не внушают оптимизма. Согласно этим моделям, продолжительное смягчение ограничений может привести к тому, что к январю 2021 года суточные показатели смертности будут в 4-5 раз выше, чем в апреле", — подчеркнули в ВОЗ.

Однако важно не пренебрегать санитарно-гигиеническими требованиями и носить защитные маски, поскольку они могут спасти более 200 тысяч человеческих жизней к февралю 2021 года, добавили в организации.

Подробности — в материале.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 42,7 миллиона, скончались 1,15 миллиона человек, выздоровели — 28,8 миллиона.