Коронавирус в Узбекистане: главное на 25 октября

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Статистика по COVID-19 в стране
По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 65 307 (+295) инфицированных COVID-19.
Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 249 пациентов с положительным диагнозом.
Общее число выздоровевших составляет 62 509 человек (+262).
Это 95,7% от общего числа заболевших.
Число жертв коронавируса увеличилось до 547.
Как коронавирус действует на нервную систему — исследование ученых
По словам шведских специалистов, у пациентов с COVID-19 часто отмечаются спутанность сознания, делирий, изменение личности и проблемы с памятью, которые служат признаками нарушения работы мозга.
Специалисты убеждены: все эти симптомы, как правило, проявляются в острой фазе заболевания, у наиболее тяжелых больных и носят временный характер.
Между тем пока точно неизвестно, оказывает ли вирус SARS-CoV-2 прямое воздействие на мозг, центральную нервную систему и вызывает ли необратимые изменения.
Подробнее об исследовании читайте здесь.
Минздрав опроверг информацию об усилении с 1 ноября карантинных мер
В ведомстве напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.
Узбекистан закупил 1 млн упаковок "Оксивина" — его выдадут учителям для профилактики COVID
Минздрав Узбекистана закупил у компании "Дори-Дармон" 1 миллион упаковок индийского препарата "Оксивин" (гидроксихлорохин) на 7,3 миллиарда сумов.
Препарат выдают учителям, чтобы предотвратить их заражение и, следовательно, распространение инфекции в школах.
Впрочем, в мире нет единого мнения насчет эффективности гидроксихлорохина. Подробнее об этом читайте здесь.
ВОЗ: ношение масок позволит спасти более 200 тысяч жизней в регионе Центральной Азии
"Прогнозы, полученные с помощью надежных эпидемиологических моделей, не внушают оптимизма. Согласно этим моделям, продолжительное смягчение ограничений может привести к тому, что к январю 2021 года суточные показатели смертности будут в 4-5 раз выше, чем в апреле", — подчеркнули в ВОЗ.
Однако важно не пренебрегать санитарно-гигиеническими требованиями и носить защитные маски, поскольку они могут спасти более 200 тысяч человеческих жизней к февралю 2021 года, добавили в организации.
Подробности — в материале.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 42,7 миллиона, скончались 1,15 миллиона человек, выздоровели — 28,8 миллиона.